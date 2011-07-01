Meclis'te 'sekreter' kavgası

T24- TBMM 24. Dönem çalışmalarına başlarken, sekreterler ve danışmanlar arasında adeta yeni milletvekillerini kapma yarışı yaşanıyor. CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’la çalışmak isteyen iki sekreter kavga etti, polis müdahale etti.

Önder Yılmaz'ın Milliyet'te yayımlanan (1 Temmuz 2011) haberi şöyle:

TBMM A Blok’ta CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’la çalışmak isteyen iki sekreter, “Ben çalışacağım, hayır ben çalışacağım” diyerek saçsaça başbaşa kavga edince araya polis girdi. Bir sekreterin de çalışmak istediği milletvekilinin yollarına gül dökmesi sonu oldu. TBMM yönetiminin, sözkonusu sekreteri ihtiyaç fazlası sekreterlerle birlikte önümüzdeki hafta kurumuna geri gönderme kararı aldığı öğrenildi. Başka kamu kurumlarında çalışırken, TBMM’ye geçici görevli olarak gelen sekreterler maaşlarına ek olarak 1000 TL civarında ek ücret alıyor.

Birbirlerine girdiler

Milletvekilleriyle çalışmak isteyen sekreterlerin, şaşkınlık veren ikna metodlarına başvurduğu ortaya çıktı. Yeni milletvekilleriyle çalışmak için birbirleriyle yarışa giren sekreterler, art arda tatsız olaylar da yaşadı. Edinilen bilgilere göre, CHP’li Aldan, çalışmak için iki sekreter ararken, TBMM’deki ihtiyaç fazlası 8-10 civarındaki sekreterle görüştü. Bu görüşmeler sırasında A Blok 1. Kat 3. Banko’da iki sekreter, “Ben çalışacağım, hayır ben çalışacağım” diyerek saçsaç başbaşa kavgaya tutuştu. Çevredekilerin müdahalesine rağmen ayrılmayan ikili, polislerin müdahalesi sonucu yatıştırılabildi.

Benim anlaştığım hanımlar değil

Aldan, konuya ilişkin olarak Milliyet’in sorularını yanıtlarken, kendisinin olmadığı bir zamanda makamında çalışmak isteyen iki sekreter adayının birbiriyle kavga ettiğini belirtti. Aldan, “Kavga edenler benim anlaştığım sekreter hanımlar değiller. Sadece sekreter olmak için talepte bulunmaya gelenler arasında böyle bir tartışma olmuş. Tercih ettiğim isimlerin kavgası olmadığı gibi, tartışmaya da şahit olmuş değilim” diye konuştu.