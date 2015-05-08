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Dünya
Deutsche Welle

Meclis'te savaşın sona erişi anıldı

İkinci Dünya Savaşı'nın sona erişi Almanya'da törenlerle anılıyor. Tarihçi Heinrich August Winkler, konuşmasında yabancı düşmanlığı ve antisemitizm konusunda uyarıda bulundu.

08 Mayıs 2015 15:14


Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 70'inci yıldönümünde Alman Federal Meclisi ve Alman Eyalet Temsilciler Meclisi'nde anma törenleri düzenlendi.

Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert, konuşmasında “8 Mayıs, aynı anda hem son hem de başlangıçtı“ ifadelerini kullandı. 8 Mayıs 1945’in aynı zamanda tüm Avrupa kıtası için bir kurtuluş günü olduğunu belirten Lammert, “8 Mayıs'ta Almanya, bir Alman hükümeti tarafından kriminel bir enerjiyle başlatılıp sürdürülen bir dünya savaşı sona erdi. Savaş o ana dek 50 milyondan fazla insanın yaşamına mal oldu. Bunlar arasında 8 milyon da Alman vardı” dedi.

Lammert, “direniş gösteren cesur Almanların başarıya ulaşamayan çabalarının da unutulmaması gerektiğini” kaydetti.

Tarihçi Winkler'den yabancı düşmanlığı uyarısı

Tarihçi Heinrich August Winkler, Meclis'te yaptığı konuşmada yabancı düşmanlığı ve antisemitizm konusunda uyarıda bulundu.

Winkler, “son kışkırtma ve şiddet vakalarının 1933'ten 1945 yılına kadarki Alman tarihinden gerçek derslerin alınması gerektiği yönünde bir uyarı olduğunu” söyledi.

Tarihçi Winkler ayrıca, Almanya'nın tarihi yanlış yolunun ilk olarak 1933'te Adolf Hitler'in iktidara gelmesiyle başlamadığını da vurguladı. Winkler, toplumun büyük bölümünün Weimar Cumhuriyeti'nin parlamento sistemini “Alman olmayan bir sistem” olduğu gerekçesiyle reddettiğini kaydetti.

Resmi gün talebi

Sol Parti ise 8 Mayıs'ın Nasyonal Sosyalizm'den Kurtuluş Günü olarak resmi tatil günü ilan edilmesini istedi. Sol Parti eş bakanları Katja Kipping ve Bernd Riexinger, yayınladıkları bildiride kurtuluş günü olarak bugünün öneminin hala tam olarak kavranamadığını kaydetti.

Ülke genelinde bir anma gününün, düşünmeyi teşvik edip ortak anma için bir zemin yaratabileceği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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