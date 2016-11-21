Meclis’te polislerle “Tecavüze hayır” tişörtü gerginliği

AKP’nin Ceza Muhakemesi Kanun Tasarısı görüşmelerinde getirdiği ve kamuoyunun büyük tepkisine neden olan cinsel istismar düzenlemesine tepki için “Her türlü çocuk tecavüzlerine hayır” tişörtüyle TBMM’ye gelen kadınlar polis engeliyle karşılaştı.

Önergeyle ilgili itirazlarını dile getirmek ve dilekçe vermek için TBMM’ye gelen kadınlardan polis üstlerini çıkarmalarını istedi.

Kadınlara CHP’li Milletvekilleri Candan Yüceer ve Necati Yılmaz destek verdi. CHP’li Yılmaz, polislere “İğrenç bir yasa geçiyor. Bu Meclis kirletiliyor. Herkes görüşünü söyleyecek, tepkisini koyacak. Bizden değil, bundan rahatsız olun” diyerek tepki gösterdi.

CHP’li Candan Yüceer ise polislere tepki göstererek, “Siz insanların ne giyeceğine, önünü açıp kapatacağına karar veremezsiniz” dedi.