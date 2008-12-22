Meclis'te 'özür' gerginliği

DTP Siirt Milletvekili Osman Özçelik'in 1915 olaylarıyla ilgili soykırım iddialarına destek vermesi, Genel Kurul'da gerginliğe yol açtı. TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil uyarıda bulundu, AKP'li milletvekilleri, DTP'lilerin üzerine yürüdü.





TBMM Genel Kurulu'nda, 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin 9. tur görüşmelerinde DTP grubu adına söz alan Özçelik, söz konusu iddialarla ilgili imza kampanyasına değindi.

Birlerce yıl Ermenilerle Kürtlerin bir arada yaşadığını ve aralarında herhangi bir çatışma olmadığını söyleyen Özçelik, Kürtçe olarak "Ermeni Kıyımı" ifadesini kullandı.



Ermeni iddialarını içeren sözlerinden sonra, "masum Ermeniler ne yazık ki öldürüldü" görüşünü savunan Özçelik, "Çocukluğum bu öykülerle geçti" dedi.



Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Pakdil, DTP'li Özçelik'in konuşmasını tamamlamadan sözünü kesti. Bütçe görüşmeleri yapıldığını, konuyla ilgili konuşulması gerektiğini belirten Pakdil, "Kendi içinde bulunduğunuz ve beraber olduğunuz topluma iftira var konuşmanızda. Dedenize de iftira ediyorsunuz, bu millete de iftira ediyorsunuz. Böyle bir olay yok" diye konuştu.



DTP'li Özçelik, kendisi işlemediği halde Ermenilerden özür dilediğini söyledi. Bunun üzerine Pakdil, "Bu millet, Türkü, Kürdü, Çerkeziyle birdir. Bütün unsurların hiç birisi, hiç kimse, insanlar üzerinde silah denemesi yapmamıştır" dedi.



AKP'liler DTP'lilerin üzerine yürüdü



TBMM Başkanvekili Pakdil, DTP'li Özçelik'in bütçe konuşmasını tamamlamasının ardından, Özçelik'in bir milletvekili olarak yaptığı konuşmadan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Pakdil, "Bir milletvekili olarak yaptığı konuşmadan ciddi anlamda üzüntü duydum. Milletimize, bütün unsurlarıyla birlikte iftira ederek, başkalarından alkış beklemek, doğrusu bize hiç yakışmıyor. O alkışların hiç bir faydası yok. O olaylar, alkışladığınız insanların tertibidir. Bu kürsü, aziz milletimize iftira atma yeri değildir. Bunu herkes bilsin" diye konuştu.



DTP'lilerin tepki göstermesi üzerine, TBMM Başkanvekili Pakdil birleşime ara verdi.



Bu sırada, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, "Adam gibi konuşun, adamın asabını bozmayın" diye bağırarak, DTP milletvekillerinin üzerine yürüdü. TBMM İdare Amiri Muhyettin Aksak, Çelik'i tutarak, milletvekilleriyle kavga etmesini önledi.



Diğer bazı AK Parti'li milletvekilleri de DTP grubunun bulunduğu bölüme doğru yürüdü. CHP ve MHP'li milletvekillerinin de araya girmesiyle gerginlik giderildi.



DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, "Bir tek Süryani kalmadı. Doğruları hiç mi konuşmayalım", DTP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ise "kafatasçılar" diye bağırarak Genel Kurul'dan dışarı çıktı.



MHP Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici, oturumun başlaması üzerine yerinden söz aldı. Ekici, Meclisin, Kürtlere ve Türk Milletine hakaret makamı olmadığını belirterek, Başkanlık Divanının koyduğu tavra teşekkür etti.



Ekici, DTP'li Özçelik'i Türk Milletinden özür dilemeye davet etti.

