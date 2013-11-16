Meclis'te 'öğrenci çadırı'

CHP'li milletvekilleri, öğrencilerin barınma sorununa dikkat çekebilmek amacıyla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna üzerinde 'öğrenci çadırı' yazılı bir çadır kurdu.

Eylem, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğü, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun bütçelerinin görüşmesi sırasında geçekleştirildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında CHP'li milletvekilleri, öğrencilerin barınma sorununa dikkati çekebilmek amacıyla salona çadır kurdu.

Üzerinde "öğrenci çadırı", "yurt da yok ev de yok" yazıları bulunan çadır, bir süre sonra kaldırıldı.