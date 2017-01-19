Meclis'te Nazlıaka'nın eylemi sonlandırıldı; kadın milletvekilleri arasında arbede çıktı!

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu'nda başkanlık sistemini içeren anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri yapılırken, kendisini Meclis kürsüsünde mikrofona kelepçeledi.Nazlıaka, " Ben burada özellikle MHP milletvekillerine seslenmek istiyorum, ülkemin yurtsever insanlarına seslenmek istiyorum" deyince AKP sıralarından gürültüler yükseldi. MHP sıralarına seslenen Nazlıaka, "Bu kadar kolay mı kuruldu MHP milletvekilleri? Atatürk'ün Meclisine kilit vuruluyor, ben de kendimi buraya kilitliyorum. Nasıl hesap vereceksiniz" dedi.

AKP Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, "Aylin Nazlıaka'ya şiddet falan uygulamadık" dedi.

Aylin Nazlıaka kelepçe eylemini anlattı: MHP milletvekillerine seslenmek için yaptım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek istediğini belirten Nazlıaka'ya tepki gösteren TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı oturuma ara verdi.

Verilen arada Bahçeli etrafında kurmaylarıyla Genel Kurul'da bir süre bekledikten sonra çıktı. Nazlıaka, Bahçeli'ye tepki göstererek, "Nasıl oy vereceksiniz?" dedi.

Aranın ardından oturumu açan Bahçekapılı, Nazlıaka'nın eyleminin devam etmesi üzerine oturuma tekrar ara verdi.

1,5 saat süren eylemin ardından AKP'li milletvekilleri Aylin Nazlıaka'ya müdahale etti. Nazlıaka'nın kelepçesi çıkarıldı bu sırada yaşanan arbede de TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey yere düştü. Şafak Pavey'in kol protezinin yerinden çıktığı belirtildi. Göğsüne darbe alan Pervin Buldan ise kalbinde ritim bozukluğu oluşması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

AKP: Şiddet filan uygulamadık

AKP Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, "Nazlıaka, kelepçeyi mikrofondan çıkarmamak için çok direndi ancak Genel Kurul salonundan dışarı çıkartıldı. Bu sırada Aylin Nazlıaka'ya şiddet falan uygulamadık" dedi.

İnceöz, Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın kendisini Meclis kürsüsüne kelepçelerken, kelepçeyi taktığı bileğini alttan sargı ile sardığını belirterek, "Üç anahtarla kelepçeyi sökmeye çalıştım, sökemeyince yıldız tornavida ile mikrofonun vidalarını söktüm ve Nazlıaka'nın kelepçe taktığı kolunu mikrofondan çıkardım. Daha sonra da Genel Kurul salonundan dışarı çıkartıldı" dedi.

İnceöz, TBMM Genel Kurulunda yaşanan gerginlikle ilgili yaptığı açıklamada, anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerine geçildiği sırada, Aylin Nazlıaka'nın, davet edilmediği halde kürsüye giderek kendisini bileğinden kelepçelediğini anımsattı.

Nazlıaka'nın kürsüye hazırlıklı olarak geldiğini belirten İnceöz, "Kelepçeyi taktığı bileğini alttan sargı ile sarmış, sargının üzerine kelepçeyi takmış. Bir süre bekledik, kelepçe açılır diye düşündük ama Aylin Nazlıaka kimseyi yanına yaklaştırmıyor, erkek milletvekillerini de yanına yaklaştırmıyor." dedi.

Nazlıaka'nın eylemi tutanaklara şöyle yansıdı:

BAŞKAN - Teşekkür ederim Danış Beştaş.

BAŞKAN - Sayın Danış Beştaş, sayın milletvekilleri; bekletici mesele yapmak gibi bir uygulama Türkiye Büyük Millet Meclisinin geçmişinde ve bugününde de olmamıştır, bekletici mesele ancak mahkemelerde yapılır, burası da mahkeme değildir, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Gündemimize…

(Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın kendini hatip kürsüne kelepçelemesi)

ORHAN DELİGÖZ (Erzurum) - Hop hop ne oluyor?

HASAN TURAN (İstanbul) - Ne saygısızlık ya!

ORHAN DELİGÖZ (Erzurum) - Ne oluyor ya?

BAŞKAN - Sayın Nazlıaka, sizi çağırmadım kürsüye, lütfen...

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) - Evet çağırmadınız.

BAŞKAN - İdare amirlerini göreve davet ediyorum, lütfen…

Açmayın sözü.

Dolayısıyla, tutumumda herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Burası mahkeme değildir. Bu konuyu kapatıyorum.

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Ben burada özellikle MHP milletvekillerine seslenmek istiyorum, ülkemin yurtsever insanlarına seslenmek istiyorum. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Ben de kimseden idare ve baskı konusunda hiçbir telkin almıyorum, kendimi son derece özgür hissediyorum, kendimi son derece bağımsız hissediyorum ve 8'nci maddeyi okutuyorum…

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Yapmayın, bu yasaya oy vermeyin. İleride çocuklarınızın yüzüne nasıl bakacaksınız?

BAŞKAN - Sayın Nazlıaka, lütfen yerinize oturur musunuz. Sizi buraya çağırmadım. Şu anda İç Tüzük'ü ihlal ediyorsunuz.

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Lütfen geleceğimizi düşünün, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal'in Meclisine kilit vurdurmayın. Bu yasaya oy vermeyin. Lütfen, milletvekilleri, vicdanınıza sesleniyorum: Geleceğinizi düşünün.

BAŞKAN - Sayın Nazlıaka, ikinci kez sizi ihtar ediyorum. Şu anda İç Tüzük'ü ihlal ediyorsunuz.

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Cumhuriyetimizi yok edecek bu yasaya "evet" demeyin. MHP milletvekilleri, size sesleniyorum, vicdanınıza sesleniyorum: Çoluğunuzun çocuğunuzun, karınızın yüzüne nasıl bakacaksınız? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın Nazlıaka…

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Sayın MHP milletvekillerinin vicdanına sesleniyorum.

BAŞKAN - Sayın Nazlıaka, İç Tüzük'ü ihlal ediyorsunuz.

8'inci maddeyi okutuyorum:

MADDE 8- 2709 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Bu kadar kolay mı kuruldu MHP milletvekilleri? Atatürk'ün Meclisine kilit vuruluyor, ben de kendimi buraya kilitliyorum. Nasıl hesap vereceksiniz? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

ORHAN DELİGÖZ (Erzurum) - Şov yapma, şov!

BAŞKAN - İdare amirleri, lütfen göreve gelir misiniz?

Sayın Nazlıaka, yeteri kadar konu oldunuz basına, medyaya.

Söz vermedim size, lütfen yerinize geçin.

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Siz zaten söz vermiyorsunuz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Lütfen yerinize geçer misiniz Sayın Nazlıaka.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 18.39

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 18.47

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

KÂTİP ÜYELER: Özcan PURÇU (İzmir), Sema KIRCI (Balıkesir)

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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 62'nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - MHP milletvekilleri, vicdanınıza sesleniyorum. Semih Bey, nasıl içiniz rahat ediyor? Aynaya baktığınızda vicdanınız sızlamıyor mu?

BAŞKAN - Birleşime kırk beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 18.48