'Toplumda mutabakat olan her şeyi cumhurbaşkanı kabul etmek zorunda'

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, cumhurbaşkanı olması halinde PKK lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük getirecek yasayı onaylayacağını söyledi

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, Birgün gazetesine konuştu.

CHP ve MHP 'nin cumhurbaşkanlığı için çatı adayı Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Birgün gazetesine verdiği röportajda 'Mutabakata önem veriyorsunuz. Meclis’ten Abdullah Öcalan’ın özgürlüğünü ya da ev hapsini sağlayacak yasa gelse, onaylar mısınız?' sorusuna şu cevabı verdi:

"Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri ortada. Bu yetkilerle Cumhurbaşkanı hükümetten, meclisten gelen her şeyi vicdani kanaati halktan aldığı güçle kamuoyunun hassasiyeti ve Anayasa’nın hükümleri ışığında yapması lazım. Bu çerçevede davranmayan cumhurbaşkanı, görevlerini hakkıyla ifa eden bir cumhurbaşkanı olamaz. Bu anlayış içinde toplumda mutabakat olan her şeyi cumhurbaşkanı da kabul etmek durumundadır. Çankaya’ya kendi gündemi ve siyasi görüşleriyle çıkan bir cumhurbaşkanı kriz yaratır."