T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Toplumda mutabakat olan her şeyi cumhurbaşkanı kabul etmek zorunda'

Ekmeleddin İhsanoğlu: Çankaya’ya kendi gündemi ve siyasi görüşleriyle çıkan bir cumhurbaşkanı kriz yaratır

24 Temmuz 2014 18:06

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, cumhurbaşkanı olması halinde PKK lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük getirecek yasayı onaylayacağını söyledi

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, Birgün gazetesine konuştu.

CHP ve MHP 'nin cumhurbaşkanlığı için çatı adayı Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Birgün gazetesine verdiği röportajda 'Mutabakata önem veriyorsunuz. Meclis’ten Abdullah Öcalan’ın özgürlüğünü ya da ev hapsini sağlayacak yasa gelse, onaylar mısınız?' sorusuna şu cevabı verdi: 

"Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri ortada. Bu yetkilerle Cumhurbaşkanı hükümetten, meclisten gelen her şeyi vicdani kanaati halktan aldığı güçle kamuoyunun hassasiyeti ve Anayasa’nın hükümleri ışığında yapması lazım. Bu çerçevede davranmayan cumhurbaşkanı, görevlerini hakkıyla ifa eden bir cumhurbaşkanı olamaz. Bu anlayış içinde toplumda mutabakat olan her şeyi cumhurbaşkanı da kabul etmek durumundadır. Çankaya’ya kendi gündemi ve siyasi görüşleriyle çıkan bir cumhurbaşkanı kriz yaratır."

 

ETİKETLER

ekmeleddin ihsanoğluchpadayabdullah öcalanhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24