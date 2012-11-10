Meclis'te Muharrem Orucu düzenlemesi

TBMM Başkanlığı kısa bir süre önce Meclis'te cemevi açılması talebini kabul etmedi, ancak CHP Milletvekili Sabahat Akkiraz'ın muharrem orucu için düzenleme isteği kabul edildi.

CHP Milletvekili Hüseyin Aygün'ün TBMM'de cemevi açılması talebine olumsuz yanıt verilmişti. Aradan geçen kısa sürenin ardından bir başka CHP Milletvekilinden Muharrem Orucu için meclis lokantasında talebi geldi. Akkiraz, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e yazdığı mektupta "15-27 Kasım’daki oruç için etsiz yemek ve aşureli iftar düzeni kuruldu. Oruçlu vekiller için yer ayrıldı. Akkiraz “Küçük bir adım ama anlamı büyük. Çözüme katkı yapar” dedi. Bir yıl önce aynı talebine yanıt verilmeyen Akkiraz'a bu sefe olumlu yanıt geldi.

Su içilmez, et yenmez

Muharrem orucu boyunca düğün yapılmaz, kurban kesilmez ve et yenmez. “Kerbela Şehitleri”nin çektikleri susuzluğu hissetmek için saf su içilmez. Sahur geleneği yoktur.