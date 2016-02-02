Meclis'te muhalefete 'Türk Tipi Başkanlık' raporu

TBMM’de Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun 4 Şubat’ta Başkanlık tartışmaları gölgesinde yapacağı ilk toplantı öncesinde CHP ve MHP milletvekillerinin odalarına, “Türk Tipi Başkanlık Sistemi Raporu” adlı kitap dağıtıldı.

Hükümete yakın Küresel Araştırma Düşünce Merkezi’nin yayını olan kitapta, Türk tipinde Başkanlık kararnamesi, başkanın seçilme şartları, görev süresi ve seçim süreci anlatılıyor. Ayrıca, Başkanın yürütmeye dair yetkileri de sıralanıyor.

Rapor, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsamettin İnaç, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cantürk Caner ile araştırma görevlisi Bakko Mehmet Bozaslan tarafından hazırladı.