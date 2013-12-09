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Meclis'te 'Mozart' eşliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tepki

Orkestra Şefi Gürer Aykal, Meclis'te Mozart’ın 'Fa Majör Divertimento'sunu çalarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yeni yasa taslağına ilişkin tepki gösterdi

09 Aralık 2013 15:38

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ile basın toplantısı düzenleyen Meclis’te ünlü Orkestra Şefi ve Devlet Sanatçısı Gürer Aykal, sanat kurumlarının kapatılmasını öngören yasa taslağı ile ilgili kaygılarını dile getirdi. Aykal ve öğrencileri bu yasa taslağına Mozart’tan çaldığı parçalarla karşı çıktı. 

Devlet Sanatçısı Aykal, "Tanrı bizi Mozart’sız bırakmasın" dedi. Sanatçıların ve ailelerinin kaygılı  olduklarına dikkat çeken Aykal, konuşmasını tamamladıktan sonra  sanatçı arkadaşlarıyla Mozart’ın 'Fa Majör Divertimento'sunu çalarak tepkilerini ortaya koydu. TBMM’nin basın koridoru keman sesleriyle yankılandı.

 

Tarhan: AKP’nin gerici politikaları

 

Emine Ülker Tarhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın devlet tiyatrosu, opera ve balesi ve çok sesli koraların kapatılmasına yönelik iddiaları değerlendirdi. AKP iktidarının sanat kurumlarına yönelik çalışmalar yaptığını hatırlattı ve "AKP’nin gerici politikalarına boyun eğmeyeceğiz” dedi. Tarhan, sözü orkestra şefi Gürer Aykal’a bıraktı.

 

Mozart 250 yıl önce ‘Türk Marşı’ besteledi

 

Aykal, eleştirilerini Mozart’ı örnek vererek yaptı. Bestecinin, Osmanlı’nın Avrupa’daki etkisini ve Mehter Marşı’na tanıklık eden az sayıda sanatçıdan biri olduğuna dikkat çekti ve "250 yıl önce 'Türk Marşı’ yazdı.  Türkiye’yi dünyaya en çok tanıtan besteci Mozart’tır" dedi.

 

2 bin sanatçı gurubu endişeli

 

Cumhuriyetin en büyük kazanımlarından olan sanat kurumları üzerinde iddialar oludğunu söyleyen  Aykal, "2 bin kişilik sanatçı gurubu, aileleri endişe içinde. Rahat uyuyamıyorlar” dedi. ABD’de bile sanat kurumlarının devlet desteğiyle ayakta kaldığına dikkat çeken Aykal,  Kültür ve Turizm Bakanın,  düzenlemelerin sanatçılarla birlikte yapılması çağrısında bulundu.

 

'Tanrı bizi Mozart’sız bırakmasın'

 

Aykal, Mozart’ın bestelerinin insan üzerinde bıraktığı olumlu etkileri vurgulayarak, "tanrı bizi Mozarat’sız bırakmasın" diyerek sözlerini bitirdi.
 

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