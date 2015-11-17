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Meclis'te milletvekillerinin odalarına esrarengiz not: Yemin etme, Meclis'e yılan sokma

TBMM’nin Emniyet Amirliği bu notların sahiplerini arıyor...

17 Kasım 2015 15:43

Meclis’te milletvekillerinin ofislerine yemin töreni öncesinde ilginç bir not dağıtıldığı öğrenildi.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, odaların kapısının altından bırakılan notlarda, “yYemin etme, Meclise yılan sokma” ve “yYeminle Meclise girilmez” ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Güvenlik görevlileri akşam saatlerinde milletvekillerinin kapısının altından gönderilen kağıtların kim tarafından bırakıldığını araştırıyor. 

“Sayın Fikri Sağlar”, “Sayın Utku Çakırözer” gibi isim belirtilerek bırakılan notlarda “Türk Bayrağı” ile birlikte “Meclis Gazidir” yazısı yer alıyor. TBMM’nin Emniyet Amirliği bu garip notların sahiplerini arıyor.

 

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