Meclis'te küfür bitmiyor

T24- Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Baydemir'in 'Ankara'ya h.stir çekiyoruz' sözleri belleklerden silinmeye başlarken bu kez BDP milletvekilleri Sakık ve Binici CHP'li Mengü'ye benzer sözler sarfetti.





Meclis, yeni yıla gergin girdi. BDP’lilerin DTP’nin kapatılmasının ardından ilk kez katıldığı Genel Kurul’da Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararının okunması sırasında BDP milletvekilleri ayağa kalkarak alkışla protesto eylemi yaptı.



BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan “Ahmet Türk bu Meclis’e yine gelecek göreceksiniz” diye bağırdı. BDP’li Sırrı Sakık ve İbrahim Binici, Meclis kulisinde CHP’li Şahin Mengü’yle tartışırken ‘h.stir’ ve ‘eş.oğlueş.’ diye galiz küfürler sarfetti. Radikal gaztesinde yer alan habere göre,meclis’te ilk kavga muhalefet kulisinde yaşandı.



CHP’li Şahin Mengü, Genel Kurul Salonu’na girmek üzereyken BDP’li Pervin Buldan’ı gördü. Birşey sormak için yanına gittiğı sırada Sakık ve İbrahim Binici gelerek, Buldan’ı Mengü’nün yanından ‘konuşma’ diyerek uzaklaştırdı. Bu sırada Sakık, bir televizyon programında Ahmet Türk’e hakaret ettiği gerekçesiyle Mengü’ye, “Sayın Türk’ü terbiyesizce eleştiriyorsunuz” dedi. Sakık, “Ben herkesi eleştiririm” diyen Mengü’ye, “Has...tir” dedi. Mengü’nün yanıtı da “Sen s....tir” oldu. İbrahim Binici ise “Biz adama adım attırmayız eş.oğlu eş.k” diye bağırdı. Mengü de, “Sensin” diye yanıt verdi.



Tartışmanın, Türk’ün, “Ergenekon paşaları Mengü’yü arıyor” sözüne Mengü’nün, “Ankara’da kumarhane kapatan bir eşbaşkan arasa ne olurdu?” diye yanıt vermesi nedeniyle çıktığı belirtildi.



CHP’li Güldal Mumcu başkanlığında toplanan Genel Kurul’da ise başka bir tartışma yaşandı. AKP Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt, BDP’li vekillerin ellerini sıkarak “Hayırlı olsun” dedi. Van Milletvekili Özdel Üçer’in, “Bu sürecin ve DTP’nin kapatılmasının sorumlusu sizsiniz” diyerek, Kurt’un uzattığı eli geri çevirdiği belirtildi. Üçer, olayı anlatırken Kurt’un kendisine “Dışarıda görüşelim, hesaplaşalım” dediğini, bu sözü tepkiyle karşıladığını ve tartışma çıktığını savundu. Üçer’i, Sakık ve İbrahim Binici sakinleştirmeye çalıştı. Kızgınlığı geçmeyen Üçer, Genel Kurul’dan kulise çıkarıldı.



Bu sırada Genel Kurul’da, Anayasa Mahkemesi’nin, Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk’un milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararı okundu. Kararın okunması sırasında, BDP’li milletvekilleri ayağa kalkarak, kararı alkışlayarak protesto etti. Bu arada BDP’li Hasip Kaplan’ın da “Ahmet Türk bu Meclis’e yine gelecek göreceksiniz” diye bağırdığı duyuldu. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Mumcu, Kaplan’ı oturması için uyardı. Daha sonra BDP grubu toplu olarak Genel Kurul Salonu’nu terk ederek kulise çıktı.



BDP milletvekilleri bu kez kuliste kendi aralarında tartışmaya başladı. Üçer’in “Biz sessiz kaldıkça suçlu muamelesi görüyoruz” dediği duyuldu. Bunun üzerine diğer milletvekilleri, “Ne suçu” diyerek Üçer’i sakinleştirmeye çalıştı. Milletvekilleri BDP grubuna çıkarak Üçer’i sakinleştirdi.