Meclis'te Kamer Genç gerginliği

T24- TBMM Genel Kurulu’nda, Meclis Başkanlığı seçiminde ilk iki tur oylamada adaylar gerekli 367 oya ulaşamadı. AKP adayı Cemil Çiçek'in 322 oyla 3. turda Meclis Başkanlığı'na seçildi. Çiçek ilk konuşmasında, "Yepyeni bir Anayasa Milletimize borcumuzdur" dedi. Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin YSK tarafından düşürülmesini protesto eden BDP oturuma katılmazken, CHP ise tam kadro Genel Kurul'da olmasına karşın oy kullanmadı. Daha önce yemit etmedikleri gerekçesiyle CHP ve BDP'li vekillerin adları da oylama sırasında okunmadı. Duruma itiraz eden CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Ekşi'ye ''Neden benim adımı okumadınız'' diyerek seslendi. İlk tur oylamanın sonucunda, AKP adayı Cemil Çiçek 302 oy alırken, MHP adayı Tunca Toskay 50 oy aldı. AKP'li Zelkif Kazdal ise adaylıktan çekildi. İkinci turda ise Çiçek 322, MHP'li Toskay 52 oy aldı.





TBMM Başkanı Cemil Çiçek konuşmasında şunları söyledi:



''Aziz milletimizi selamlıyorum. Yeni yasama yılının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bir fani için son derece şerefli bir görev olan Meclis Başkanlığı için beni seçtiğiniz için teşekkür ediyorum. Bütün gücümle teveccühünüze mazhar olmaya çalışacağım.



Bu Meclis Gazi meclistir ve bu sıfatı fazlasıyla hak eden dünyadaki tek meclistir. İlk Meclis’te görev yapanlar bir yandan İstiklal Mücadelesini sürdürmüş. Diğer yandan da milletimizin her türlü meselesini konuşmuşlardır. Amin kararlığın en kahramanca örneğini vermişlerdir.



Bugün de bu Meclis milletimizin iradesinin tecelli ettiği yüce bir makamdır. Bize düşen görev bu kahramanlara layık olmaktır. Bu kutsal mekan çatışmanın değil çözümlerin merkezi yapmaktır. Çok sayıda sorun var önümüzde. Yaşadığımızı sorunların temelinde bu anayasanın olduğunu bilmemiz lazım. Yepyeni bir anayasayı milletimize hediye etmek milletimize borcumuzdur.En başta bu sorunu çözmek üzere milletvekillerimizin Meclisi tam anlamıyla çalışabilir duruma getirmeliyiz.''











TBMM Başkanlığı seçiminde, Ak Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, MHP Antalya Milletvekili Tunca Toskay ile Ak Parti Ankara Milletvekili Zelkif Kazdal yarışıyor.





İlk tur oylama bitti: Cemil Çiçek 302 oy aldı





Meclis'te ilk tur oylama bitti, AKP adayı Cemil Çiçek 302 oy alırken, MHP adayı Tunca Toskay 50 oy aldı. AKP'li Zelkif Kazdal ise adaylıktan çekildi.

TBMM Başkanı seçilebilmek için, yapılacak gizli oylamaların ilk ikisinde üye tamsayısının üçte ikisinin (367), üçüncü oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğun (276) oyunun alınması gerekiyor. Üçüncü oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa, bu turda en çok oyu alan iki aday arasında dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday başkan seçilmiş olacak. AK Partili Cemil Çiçek'in 3. turda seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.





Kamer genç gerginliği





CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç TBMM Başkanlığı seçiminde CHP milletvekillerinin isimlerinin okunmamasına tepki gösterdi. Halkın oyuyla milletvekili seçildiğini ifade eden Genç, oylamada kendi isminin de okunması gerektiğini savundu. Genç'in sözlerine karşılık Ak Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, Geçici Başkan Oktay Ekşi'ye dönerek itiraz etti. Canikli, ''Anayasanın 81. maddesi çok açık. Yemin etmeyen milletvekilleri Genel Kurul'da bu şekilde konuşamaz ve oy kullanamaz'' dedi.





Kuzu: CHP'liler oy kullanamaz





Ak Parti Grup Toplantısı'na girişinde gazetecilerin yemin etmeyen CHP’lilerin seçime katılıp katışmayacakları yönündeki sorusunu yanıtlayan Kuzu CHP’lilerin Genel Kurul’a girebileceklerini belirterek, “Ama akşama kadar oturmalarının bir anlamı yok. Oturacak daha güzel yerler var” dedi.

"Oy kullanmak isterlerse" sorusuna ise Kuzu, “Hayır kullanamazlar. Oylarının karşılığı yok. Israr ederlerse idari görev devreye girer” yanıtını verdi.





CHP, kurulda oturuyor ama oy kullanmayacak





CHP, TBMM Başkanlığı seçiminde Genel Kurul Salonu’nda tam kadro ama oy kullanmıyorlar.





TBMM Genel Kurulu'ndan notlar...





TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanlığı seçimini yapmak üzere Geçici TBMM Başkanı Oktay Ekşi başkanlığında toplandı. Ekşi, Anayasa’ya göre, and içmek isteyen milletvekillerini kürsüye davet ederken, geçen hafta yapılan and içme törenine katılmayan Ak Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu yemin etti.

Genel Kurul’da, Ekşi daha sonra Cumhurbaşkanlığı’nın, Bakanlar Kurulu’nun istifasını kabul ettiği ve Başbakan Erdoğan’ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiğine ilişkin tezkerelerini okuttu. Genel Kurul’da, tezkerelerin okunmasının ardından Cemil Çiçek, Tunca Toskay ve Ak Parti’li Zelkif Kazdal’ın adaylık başvuruları okundu. Daha sonra da Meclis Başkanlığı seçiminin ilk tur oylamasına geçildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de katıldığı Genel Kurul’a Başbakan Erdoğan ise diğer liderlerden sonra geldi.

Oylama sürerken Başbakan Erdoğan kabine sıralarından kalkarak milletvekili sıralarında eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ve Ak Parti'nin TBMM Başkan adayı Cemil Çiçek'in arasına oturdu.

Oylamada, yemin etmeyen CHP'li ve bağımsız milletvekillerin ismi okunmazken yanlışlıkla İstanbul bağımsız milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ismi okundu.