Meclis'te kadın gazeteciye şiddet girişimi

HÜLYA KARABAĞLI / T24 ANKARA





Yazılan bir haberden mutlu olmayan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı İrfan İnanç Yıldız ile CHP İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın danışmanı Yavuz Demir, kadın gazetecinin üzerine yürüdü.







Meclis’te görevli polisler olaya müdahale ederken CHP TBMM Grubu, konuyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na aktardı. Kılıçdaroğlu’nun Gençlik Kolları Genel Başkanı Yıldız’ı görevden aldığı, milletvekili Tunay’ın da danışmanın görevine son verdiği öğrenildi. Basın koridorunda yaşanan olay sırasında MHP’li Oktay Vural’ın basın toplantısını izleyen tüm gazetecilerin dışarı çıkması üzerine Vural, toplantıya 5 dakika ara vermek zorunda kaldı. Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Göksel Bozkurt da sözlü saldırıyı kınadı.



TBMM Basın koridorunda herkesi şaşkına çeviren olay şöyle gelişti:



Bugün gazetesinin muhabiri Ezelhan Üstünkaya, yazdığı haberden dolayı kendisiyle görüşmek isteyen CHP Gençlik Kolları Başkanı İrfan İnanç Yıldız ve milletvekili danışmanı Yavuz Demir ile Meclis’teki odasında görüştü. Ancak bir süre sonra Demir, Ezelhan Üstünkaya’ya hakaretler ederek, üzerine yürüdü. Tartışmaları duyan basın mensuplarının araya girmesiyle ve TBMM’de görevli polislerin müdahalesiyle olayın büyümesi önlendi. Olay hakkında tutanak tutuldu.



Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Göksel Bozkurt “Gazeteciye Meclis basın ofisinde gerçekleşen sözlü saldırıyı kınıyorum. Halk adına siyasetçiye ayna tutan gazetecilerin yazdıklarından rahatsız olanlar bilmelidirler ki; kaba kuvvetle bunu engelleyemezler. Gazeteci susturarak, üzerine yürüyerek gerçeğin üzerini örtemezler. Unutulmamalıdır ki; gazetecisi susturulmuş bir toplum kör, sağır ve dilsiz demektir” dedi.



Olayı İl Genel Meclisi toplantısında öğrenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bugün muhabiri Ezelhan Üstünkaya'yı telefonla arayarak, özür diledi.



