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Meclis'te intihar girişiminde bulunan işsiz vatandaşa, AKP'li vekilden 10 bin lira para teklifi

Vatandaş, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı tarafından ikna edildi

14 Kasım 2018 16:19

TBMM'de iş istediği iddia edilen bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. Vatandaşı intihardan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı vazgeçirdi. Olaya müdahale eden AKP Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, intihar girişiminde bulunan vatandaşa 10 bin lira vermeyi teklif etti.

Milletvekillerinin odalarının bulunduğu TBMM Halkla İlişkiler binası çatısına çıkan ve iş istediği öğrenilen bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Meclis itfaiyesi devreye girerek bahçeye hava yastığı açtı.

İntihar girişiminde bulunan kişinin 20 gündür bir milletvekiliyle görüşmek istediği ancak görüşemediği kaydedildi.

Olaya müdahale eden AKP Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, intihar girişiminde bulunan vatandaşa 10 bin lira vermeyi teklif etti.

Vatandaş, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı tarafından ikna edildi.

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TBMMintihar girişimi

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Meclis'te intihar girişiminde bulunan işsiz vatandaşa, AKP'li vekilden 10 bin lira para teklifi

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