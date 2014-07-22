Meclis'te HDP AKP gerginliği

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ile AKP Ankara Milletvekili Haluk İpek' arasında gerginlik çıktı. Çıkan gerginliği araya giren diğer milletvekilleri önledi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberde TBMM Genel Kurulunda AKP Grup Başkanvekili Belma Satır, Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde yaşanan gerginlik nedeniyle HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken'in Şanlıurfa Valisi'ne ulaşamadığı yönündeki iddialara cevap verdi.Satır; "Valimizi 6 kez evini aramışsınız, ancak cep telefonunundan aramamışsınız" dedi.

Bu sözlere ise HDP sıralarından tepki geldi. Bunun üzerine HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken söz alarak kürsüye çıktı. Tartışmalar sürünce TBMM Başkanvekili Sadık Yakut birleşime ara verdi. Ara verilince yerine geçen ve AKP sıralarına giderek AKP Grup Başkanvekili Belma Satır'a tepki gösteren HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken'e AKP Ankara Mliletvekili Haluk İpek tepki gösterdi. Buna sinirlenen Baluken, İpek'in üzerine yürüdü. Yaşanan gerginliği araya giren milletvekilleri önledi.

Birleşimin tekrar açılmasının ardından söz alan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Satır'a tepkilerini sürdürdü. Baluken; "Ben bilgilendirme istemedim. Kendisinin böyle bir yetkisi yok. Bilgilendirme isteyeceksek kabinedeki bakanlardan isteriz. Belli ki biraz İçişleri Bakanlığıyla ilgili bir hazırlığınız olduğu için ifade ediyorsunuz. Dünden beri bir konu konuşuyoruz. AKP her arkadaş bizi yalanlamakla uğraşıyor. Dünden beri 5 kez Meclis santralinden aramamıza rağmen Vali bey telefona çıkmıyor diyoruz. 10 saat geçmesine rağmen Vali bey telefona çıkmıyor. AKP'den bir vekil arayınca çıkıyor" diye konuştu.