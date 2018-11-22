Meclis'te hayvan hakları zirvesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uyarısı üzerine hayvan hakları düzenlemesi için harekete geçen AKP yönetimi dün hayvanseverlerle görüştü.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin başkanlığında milletvekilleri ile Adalet ve Orman Bakanlığı bürokratlarıyla dün Meclis’te bir araya gelen hayvanseverler, hayvanlara işkence ve tecavüz edip öldürenlerin ceza alt sınırının 2 yıl bir aydan başlamasını, hayvanlara şiddet uygulayan belediye görevlilerinin de ceza kapsamına alınmasını, bakanlıkların belediyelere yaptırım uygulamasını istedi. AKP kaynakları, teklifin, farklı kesimlerle görüşmelerin ardından son şeklini alacağı bilgisini verdi.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık, 350 sivil toplum kuruluşunu temsil ettiklerini belirterek, “Hayvanlara yönelik suçlar TCK kapsamında değil, yasayı uygulamakla yükümlü bakanlığın belediyeler üzerinde yaptırım yetkisi yok, bu iki konuda düzenleme sorunu çözebilecektir” dedi.