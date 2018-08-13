Meclis'te hamileyken yemin eden ilk vekil CHP'li Taşcıer doğum yaptı

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TBMM'de hamileyken yemin eden ilk vekil olan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in kızı 11 Ağustos'ta dünyaya geldi.

Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde sağlıklı bir şekilde doğan kız bebeğin ismi Nehir. Çiftin Bahar isimli 5 yaşında bir kızları daha bulunuyor.

Seçim çalışmalarını hamileyken yürüten Taşcıer, milletvekili kaydına da 5 yaşındaki kızı Bahar ve milletvekili danışmanı eşi Ali Mert Taşcıer ile birlikte gelmişti. Taşçıer kayıt sırasında kadınlar için mücadele edeceğini belirterek "Biz belki birçok şeyi değiştiremedik ama inanıyorum ve umuyorum ilk adımı olacak. Kadınların bu ülkede daha iyi koşullarda yaşaması için mücadelemizin başlangıcı olacak" demişti.