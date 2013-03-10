Meclis'te 'halk günü' başlıyor

TBMM Başkanlığı, her cumartesi günü isteyen vatandaşlara gezi düzenleyecek. Meclis'i gezmek isteyenler randevu almadan programan yararlanabilecek.



TBMM'nin tanıtımı kapsamında başta öğrenci grupları olmak üzere yurt içi ve yurt dışından ziyaret amacıyla gelen grupların rehber eşliğinde gezdiriliyordu.

TBMM'nin çalışma gün ve saatleri dışında gerçekleştirilen tanıtım turlarında, Genel Kurul Salonu'nda sunum yapılıyordu. Sunumda, Meclis'in tarihçesi, fiziki mekanları ve yasama faaliyetleri hakkında bilgi verilirken, ziyaretçi grupları yerleşke içerisinde gezdiriliyor, yabancı heyetlere ve turist gruplarına ayrıca İngilizce sunum da yapılıyordu.

Gelecek haftadan itibaren başlatılacak yeni uygulamayla; TBMM'yi gezmek isteyen ziyaretçiler, cumartesi günleri randevu almaksızın 11.00 - 16.00 saatleri arasında Dikmen kapısından giriş yapmak suretiyle gezi programından yararlanabilecek.

Yeni uygulamayla ''millet iradesinin tecelli ettiği, temsil edildiği en yüce çatı olan Meclis'i vatandaşların ziyaret etmesi, tanımasını ve TBMM hakkında daha fazla bilgi edinmesi'' amaçlanıyor.

Gezi programları, cumartesi günleri 11.00 – 16.00 saatleri arasında her saat başı tekrarlanacak. Ziyaretçiler 0312 420 68 87 numaralı telefondan konuyla ilgili bilgi alabilecek, ayrıca ''rehberlik@tbmm.gov.tr'' adresi ve 0312 420 69 25 numaralı fakstan da iletişime geçebilecek.