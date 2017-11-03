Mecliste gündem 'Karşıyaka Stadı'

İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Karşıyaka Spor Kulübü\'nün 105\'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle Türkiye Büyük Milet Meclisi\'nde yaptığı konuşmada yeşil-kırmızılı kulübün bir an önce stadına kavuşması gerektiğini vurguladı.

Karşıyaka\'nın çok zor günlerden geçtiğini ifade eden Sürekli, \"Karşıyaka\'nın kurtuluşu stadyumda. Sayın Belediye Başkanım, Karşıyaka\'nın kaybedecek bir dakikası bile yok. Lütfen ruhsatı verin, stadımıza başlayalım. İnşallah stadımızı 19 Aralık 2018 tarihinde Dünya Karşıyakalılar Günü\'nde açalım\" dedi. Karşıyakalı taraftarların kampanya başlatarak kulübün 12 puanının silinmesini önlediğini hatırlatan Kerem Ali Sürekli, \"Sıra bizde, şimdi biz de gereğini yapacağız. İzmir\'e döndüğümde ilk önce Karşıyaka Belediye Başkanımızı ve Karşıyaka\'nın önemli şahsiyetlerini ziyaret edeceğim ve \'Karşıyaka\'ya bir şeyler yapmalıyız, taraftarın başlattığı yerden devam etmeliyiz\' diyeceğim. İnşallah da çağrımız karşılık bulacaktır\" diye konuştu.

Karşıyaka\'ya yapılacak stadın temel atma töreninin 9 Eylül\'de Başbakan Binali Yıldırım tarafından gerçekleştirildiğini hatırlatan AK Parti İzmir Milletvekili Sürekli, \"15 bin kapasiteli stadyum 62 milyon TL\'ye mal olacak. Bizim ticari ünitelerimiz var bu statta, buradan kulübümüz gelir elde edecek. Yine, bu stattan isim hakkımız var, bu isim hakkını değerlendireceğiz ve bu anlı şanlı Karşıyaka\'nın kurtuluşu olacak. Ben burada başta Karşıyaka Belediye Başkanımızın, bütün Karşıyakalıların duyarlı olacağına inanıyorum. Taraftarın başlattığı bu çalışma başarıyla inşallah sona erecek\" şeklinde konuştu. Kerem Ali Sürekli ayrıca, \"Karşıyakamızın efsanevi başkanlarından Tahir Türetken\'i, yine merhum Başbakan Adnan Menderes Karşıyaka\'da futbol oynadı Adnan Menderes\'i, yine Lemi Yerli\'yi, Gode Cengiz\'i rahmetle anıyorum. Altobelli Rıza\'yı ve tribünlerin sevgilisi Efendi Mustafa\'yı da saygıyla anıyorum\" ifadelerine yer verdi.

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