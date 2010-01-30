Mecliste geceyarısı operasyonu

T24 - TBMM’de yine geceyarısı operasyonu ile yasa değiştirildi. Belediyelere ödenen vergi gelir paylarından, en çok yüzde 40’ı, borçlarından kesilebilecek. Bu hükümden en çok 4.2 milyar TL borcu bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Melih Gökçek yararlanacak.





Belediyelere ödenen vergi gelir paylarından, en çok yüzde 40’ı borç olarak kesilebilecek. Bu hükümden de en çok 4.2 milyar TL borcu bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi yararlanacak. Melih Gökçek, son 6 yılda bu borcun sadece 877 milyon lirasını ödedi.



TBMM’de önceki gece Amme alacakları yasa tasarısı ele alınırken gece yarısı operasyonu yapıldı. AKP’li Nurettin Canikli, bir önerge verdi. Kabul edilen önergeyle, 1 Mart 2010 tarihinden önce hazinece verilen garantiler sonucu kullandırılan kredilerden kaynaklanan alacaklar düzenlendi. Belediyelere vergi gelirlerinden verilen paylardan, en çok yüzde 40’ının borçlarına mahsuben kesilmesi sağlandı.





‘’Gökçek artık hiç ödemez’’



CHP’li Mehmet Akif Hamzaçebi bu değişikliğin Melih Gökçek için yapıldığını öne sürerek şunları söyledi:



‘’Bu düzenleme ile Ankara Büyükşehir Belediyesine olağanüstü bir kolaylık sağlandı. Ankara’nın 4,2 milyar TL’lik bir borcu var. Bu borcun 2,6 milyar TL’sinin vadesi geçti. Tüm belediyelere ait vadesi geçmiş toplam borç ise, 7,2 milyar TL’dir. Bunun 4,2 milyar TL’si, yani yüzde 58’i Ankara Büyükşehir Belediyesine, EGO’ya ve ASKİ’ye aittir. Ankara Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar borçlarını ödememiştir, ödeme niyeti yoktur. Bundan sonra hiç ödemez. Hükümet tarafından kollanıyor. Hazinenin vadesi gelmemiş 1,1 milyar dolarlık alacağı daha var’’



MHP Aksaray milletvekili Osman Ertuğrul da ‘’Yine gece yarısı operasyonu yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu operasyonla hazineyi yük altına sokuyor. Rantı biraz daha yükseltildi. İnşallah, bir gün bunların hesabı sorulacaktır.’’ dedi.





‘’Sadece Ankara değil’’



Maliye Bakanı Bakan Mehmet Şimşek de düzenlemenin sadece Ankara’ya ilişkin olmadığını savundu ve ‘’Adana Büyükşehir Belediyesinin 205 milyon dolar, Antalya Büyükşehir Belediyesinin 87 milyon dolar, Bursa’nın 68 milyon dolar, Eskişehir’in 169 milyon dolar, İstanbul’un 124 milyon dolar, İzmir’in 55 milyon dolar borcu var. Vadesi henüz gelmemiş hazine alacak stokuna bakarsanız yine Adana’nın 518 milyon lira, Adapazarı’nın 273 milyon lira, Ankara’nın 137 milyon lira, Antalya’nın 101 milyon lira borcu var. Ankara’ya özgü bir düzenleme söz konusu değildir.’’ dedi.







