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Meclis'te fare alarmı

TBMM’de milletvekili odalarının bulunduğu Halkla İlişkiler Binası’nda fare alarmı verildi.

19 Ocak 2012 02:00

T24 - TBMM’de milletvekili odalarının bulunduğu Halkla İlişkiler Binası’nda fare alarmı verildi.


 
Meclis’te fare alarmı verildi. Bir süredir personelin şikâyetlerine neden olan ve A Blok’ta ilk iki katın tuvaletinden çıktığı görülen, koridorlarda, odalarda da rastlanılan fareler Meclis yönetiminin başını ağrıtmaya başladı.

AKP Milletvekili Gülay Dalyan da tuvalette fare ile karşılaşınca temizlikten sorumlu TBMM İdare Amiri MHP Milletvekili Ali Uzunırmak’ı arayarak sorunun çözülmesini istedi.

Haberturk'ün haberine göre Uzunırmak, kanalizasyon olan her yerde fare olabileceğini söyledi, konu hakkında inceleme başlattı. Geçici olarak farelerin çıktığı tuvaletlerde giderlerin üzeri bidonlarla kapatıldı. Kapan ya da ilaç konulmasının ise ölü farelerle hoş olmayan bir görüntü yaratacağını düşünen yöneticiler çareyi personeli uyarmakta buldu.

Yöneticiler farelerin yiyeceğe geldiğini belirterek bir genelge ile personeli odalar, çekmeceler ve dolaplarda kesinlikle yiyecek tutulmaması konusunda uyardı. Yiyecek ve kırıntıların ortadan kaldırılmasıyla fare istilasının da son bulması bekleniyor.


Personele vakar uyarısı

Yiyecek uyarısı yapılan genelgede personel ayrıca; bankolarda güler yüzlü olmaları, devlet vakarına yakışır davranışlar sergilemeleri, koridorlarda gereksiz dolaşılmaması, odaların kilitli tutulması, sigaranın sadece belirtilen yerlerde içilmesi gibi konularda da uyarıldı.


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