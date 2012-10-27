Meclis'te en çok hangi kelimeler kullanıldı?

12 Haziran 2011 seçimleriyle oluşan, ‘boykot ve yemin krizi’yle çalışmalarına başlayan 24. dönem parlamentosunun karnesi çıkarılırken, Genel Kurul tutanaklarının ‘dili’ de araştırıldı. Buna göre Meclis’te en çok ‘eğitim’, ‘adalet’, ‘demokrasi’, ‘terör’ kelimeleri kullanıldı. Sözlü soru önergelerini kullanmada MHP, yazılı soru önergelerini kullanmada ise CHP etkin oldu. AKP ise Meclis’teki ‘denetim’ mekanizmalarını yok denecek kadar az kullandı. Kanun teklifi verme rekoru ise CHP’de.

Parlamento dışı muhalefet partilerinden Demokrat Parti (DP), 24. dönem parlamentosunun 1 ve 2. yasama yılının karnesini çıkardı. DP Meclis İzleme Grubu’nca yapılan araştırma sonuçları ‘Milletvekilleri TBMM Performans Raporu’ adında kitap haline getirildi. Raporda, 143 birleşim 598 oturum boyunca Genel Kurul tutanaklarına ilişkin çarpıcı bir inceleme de yer aldı. Milletvekillerinin konuşmalarına ilişkin tutanak incelemesi raporda şöyle dile getirildi:

Meclis’in en önemli gündemlerinden biri Türkiye ’de artan terör olayları oldu. Meclis tutanaklarında, ‘terör’ kelimesi 3 bin 378 kez, ‘şehit ’ kelimesi bin 690 kez, ‘PKK’ kelimesi 687 kez, ‘KCK’ kelimesi 551 bir kez geçti.

Meclis tutanakları, Türkiye’nin 10 yıllık iktidar dönemi sonunda hâlâ adalet, demokrasi, insan hakları konularında yeterli düzeye gelemediğini, bu konuların en önemli tartışma ve çatışma konuları olmaya devam ettiğini gösterdi. Bu dönemde ‘demokrasi’ kelimesi 3 bin 472 kez, ‘adalet’ kelimesi 4 bin 855 kez, ‘insan hakları’ ifadesi bin 295 kez Meclis tutanaklarında yer aldı.

Sansür 61 kez geçti

Tartışmalı 4+4+4 yasası nedeniyle ‘eğitim’ kelimesi, tutanaklarda, 5 bin 943 kez geçti. ‘Tarım’ kelimesi 4 bin 472 kez, ‘çiftçi’ bin 632 kez, ‘buğday’ kelimesi ise 298 kez Meclis tutanaklarında yer aldı.

Türkiye’de önemli bir sorun haline gelen basın özgürlüğü Meclis’in gündeminde yeterince yer bulamadı. ‘Basın özgürlüğü’ ifadesi Meclis tutanaklarında, 170 kez, ‘sansür’ kelimesi 61 kez, ‘tutuklu gazeteciler’ ifadesi ise yalnızca 55 kez geçti.

‘İşsizlik, ekonomik ve sosyal konular Meclis’in gündeminde yeterince yer almadı. ‘İşsizlik’ kelimesi yalnızca 558 kez geçti. Meclis tutanaklarında ‘AVM’ kelimesi 132 kez geçerken, ‘bakkal’ kelimesi yalnızca 54 kez yer aldı. ‘ Kadın hakları ’ ifadesi 50, ‘boşanma’ ise 85 kez tutanaklarda geçti.

Türkiye’de son dönemde giderek bozulan ve zamlarla geçici çözümler üretilmeye çalışılan ekonomiye Meclis’in yeterince zaman ayırmadığı da gözlendi. ‘Asgari ücret’ ifadesi 587 kez, ‘istihdam’ bin 602 kez, ‘esnaf’ bin 86 kez, ‘üretim’ 876 kez, ‘tüketim’ kelimesi 96 kez, ‘kredi kartı mağdurları’ ifadesi 2 kez, ‘rant’ kelimesi 346 kez tutanaklarda yer aldı. ‘Ekonomik kriz’ ifadesi 205 kez, enflasyon ifadesi 274 kez, gelir dağılımı ifadesi 111 kez, yoksulluk 363 kez Meclis tutanaklarında yer buldu. Suriye kelimesi 1851 kez,Arap Baharı ifadesi ise 85 kez tutanaklarda yer aldı.

Meclis tutanaklarında ‘Başbakanımız’ ifadesi 653 kez, ‘Tayyip Erdoğan’ adı 538 kez, ‘Kemal Kılıçdaroğlu’ adı 98, ‘Devlet Bahçeli’ adı ise 28 kez tutanaklarda geçti. Atatürk adı bu dönem Meclis tutanaklarında bin 177 kez yer aldı.

Sözlüde MHP, yazılıda CHP

24. dönem 1. ve 2. yasama yıllarında milletvekilleri tarafından 2 bin 88 sözlü, 10 bin 333 yazılı, 969 Meclis Araştırma, 11 genel görüşme önergesi verildi.

Sözlü soru önergelerinden 50’si AKP’li, 912’si CHP’li, 1085’i MHP’li, 36’sı BDP ’li ve 5’i de diğer milletvekillerince verildi.

Yazılı soru önergelerinin ise, 5 bin 275’ü CHP’li, 4 bin 59’i MHP’li, 904’ü BDP’li ve 95’i diğer milletvekilleri tarafından verildi. AKP’li vekiller hiç yazılı soru önergesi vermedi.

Sözlü soru önergelerinde toplam önerge sayısı ve milletvekili başına düşen ortalama bakımından MHP ilk sırada. Yazılı soru önergelerinde ise toplam bakımından CHP’nin,vekil başına düşen ortalama bakımından ise MHP’nin üstünlüğü bulunuyor.

En çok konuşan MHP’li Işık

Kanun teklifi veren milletvekilleri arasında, 66 teklif ile CHP’li Mahmut Tanal ilk sırada yer alıyor. Tanal’ı MHP’li Mehmet Şandır, MHP’li Oktay Vural izliyor.

CHP’li Ensar Öğüt 487 önerge ile en çok sözlü soru önergesi veren isim oldu. İkinci sırada MHP’li Mesut Dedeoğlu, üçüncü MHP’li Ali Halaman var.

MHP’li Alim Işık 841 önerge ile en çok yazılı soru önergesi veren vekil oldu. Işık 248 konuşma ile Genel Kurul’da en çok konuşma yapan vekil oldu. Işık’ı BDP’li Hasip Kaplan ve MHP’li Mehmet Şandır izledi.

Meclis kürsüsünü yalnızca yemin töreninde görmüş 15 ‘sıfırcı’ vekil var. Bunlardan 12’si AKP’li. Tekliflerde imzası bulunup, kendisine ait kanun teklifi, önergesi ve konuşması olmayan 24 vekil de dahil edildiğinde ‘sıfırcı’ sayısı 39’a çıkıyor. (Yurdagül Şimşek- radikal.com.tr)