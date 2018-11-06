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Mecliste down sendromu ve otizmin araştırılması için komisyon kuruldu

Nursima ÖZONUR/ ANKARA,(DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının araştırılması için araştırma komisyonu kuruldu

06 Kasım 2018 22:30

Nursima ÖZONUR/ ANKARA,(DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi\'nde down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının araştırılması için araştırma komisyonu kuruldu.

Meclis Genel Kurulunda, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin, down sendromu, otizm ile diğer gelişim bozukluklarının araştırılması için verilen ortak önerge görüşüldü. Önergeyle ilgili milletvekillerinin konuşmasının ardından oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucu down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi.

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