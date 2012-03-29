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Ekonomi

Vekiller Meclis lokantasına zam yaptı : Çorba 1 lira etli yemekler 2 lira oldu!

TBMM Başkanlık Divanı toplantısında, Meclis lokantalarında yemeklere zam kararı görüşüldü.

29 Mart 2012 23:22

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

TBMM Başkanlık Divanı toplantısında, Meclis lokantalarında yemeklere zam kararı görüşüldü. Daha önce 50 kuruş olan çorba ve salataların 1 liraya yükseltilmesi, et yemeklerine ise 1- lira ile 2 lira arasında zam yapılması öngörüldü. 

ABD vatandaşı olduğu için milletvekilliği düşürülen Merve Kavakçı’nın durumu ise uzlaşma  sağlanamadığı için divan önüne gelmedi. Kavakçı’nın emeklilik hakkı kazandığı ve milletvekilliği düşürüldükten sonraki sürecin faiziyle ödenmesine ilişkin görüş ile bu taleplerin kabul edilmeyeceği yönünde görüşler var. Kavakçı’nın dosyası 15 gün sonra yapılacak toplantıya bırakıldı.

 

Eski tugay restoran olabilir

 

Başkanlık Divanı’nda  TBMM’nin Refik Belendir’deki  sosyal tesislerinin   ekonomik ömrünü  tamamladığı gerekçesiyle kapatılması konusu ele alındı. Eğer sosyal tesis kapatılırsa  TBMM yerleşkesinde olan  eski tugay binasının restoran olarak faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Öte yandan AOÇ’deki eski Tekel Bira fabrikasının da  sosyal tesis olarak  alınması düşünülüyor.

 

Norm kadroya alt komisyon

 

Norm kadro kapsamında yapılan bin 522  kişiyi ilgilendiren  personelle ilgili alt komisyon kurulması kararlaştırıldı. Komisyonda AKP’den üç CHP ve MHP’den birer üye bulunacak. 

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