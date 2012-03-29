Vekiller Meclis lokantasına zam yaptı : Çorba 1 lira etli yemekler 2 lira oldu!

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

TBMM Başkanlık Divanı toplantısında, Meclis lokantalarında yemeklere zam kararı görüşüldü. Daha önce 50 kuruş olan çorba ve salataların 1 liraya yükseltilmesi, et yemeklerine ise 1- lira ile 2 lira arasında zam yapılması öngörüldü.

ABD vatandaşı olduğu için milletvekilliği düşürülen Merve Kavakçı’nın durumu ise uzlaşma sağlanamadığı için divan önüne gelmedi. Kavakçı’nın emeklilik hakkı kazandığı ve milletvekilliği düşürüldükten sonraki sürecin faiziyle ödenmesine ilişkin görüş ile bu taleplerin kabul edilmeyeceği yönünde görüşler var. Kavakçı’nın dosyası 15 gün sonra yapılacak toplantıya bırakıldı.

Eski tugay restoran olabilir

Başkanlık Divanı’nda TBMM’nin Refik Belendir’deki sosyal tesislerinin ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle kapatılması konusu ele alındı. Eğer sosyal tesis kapatılırsa TBMM yerleşkesinde olan eski tugay binasının restoran olarak faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Öte yandan AOÇ’deki eski Tekel Bira fabrikasının da sosyal tesis olarak alınması düşünülüyor.

Norm kadroya alt komisyon

Norm kadro kapsamında yapılan bin 522 kişiyi ilgilendiren personelle ilgili alt komisyon kurulması kararlaştırıldı. Komisyonda AKP’den üç CHP ve MHP’den birer üye bulunacak.