Meclis'te CHP'li vekillerin tişörtlü eylemi

TBMM Genel Kurulu'nda Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı görüşüldü. Görüşmelerde, CHP'li bazı milletvekilleri ceketlerinin içine üzerinde tasarıyı eleştiren yazı ve fotoğrafların bulunduğu tişörtler giydi.

CHP'li vekiller, 'temel' kanun olarak ele alınan tasarının 1. bölümündeki maddeler üzerinde verilen önergeler hakkında söz aldı. CHP İzmir Milletvekili Musa Çam üzerinde "Sendikalara baraj, işçilere gaz. İşte ileri demokrasi'' yazılı tişörtle geldi. Çam, konuşmasının sonunda, elindeki ''Bu yasa sendikal örgütlenmeye yeterli güvence sağlamıyor'' yazılı dövizi göstererek, kürsüden ayrıldı.

Tasarının görüşmelerinde CHP İstanbul milletvekilleri Süleyman Çelebi, AKP sıralarına gelerek milletvekillerine giydiği tişörtü gösterdi.

CHP İstanbul milletvekilleri Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve Mahmut Tanal, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, ''Grev yasakları, grev erteleme, grev durdurma, 12 Eylül yasakları yasa ile sürüyor, yenileri geliyor'' yazılı tişörtleri, ceketlerinin içine giydi.

CHP'li milletvekillerinin sıralarında, ''12 Eylül'ün yapamadığını bu yasa yapacak'', ''12 Eylül grev yasakları, bu yasayla sürüyor'', ''Grev oylaması tuzağına dikkat'', ''Bu yasa ILO Sözleşmesine aykırıdır. Türkiye'yi ILO'nun kara listesinin gediklisi yapacaktır'' yazılı dövizler dikkati çekti.

Milletvekilleri, bu dövizleri, Genel Kurul'a gelişi sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'e gösterdi.