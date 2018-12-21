Meclis'te bu kez "Roman" tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın maddelerinin görüşmeleri sırasında CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ile AKP milletvekilleri arasında "Roman" tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın maddelerinin görüşmelerine "Roman" tartışması damga vurdu.

Purçu, geçen ay Afyonkarahisar'da bir insanlık dramının yaşandığını, 4 yıldır çadırda yaşayan bir roman vatandaşın çıkan yangında yaşamını yitirdiğini söyledi.

Bu kişinin Afyonkarahisar Valiliği'nden istediği konteynerin verilmediğini öne süren Purçu, "Vali Bey, oğlunun kaymakamlığa yazdığı mektuba 'Romansa boş verin' dedi. Allah seni kahretsin vali. Romana verdiğiniz değer bu mu? Yanarak can verdi o insan çadırda. İçişleri Bakanı o valiyi görevden almazsa ölen Hanife Hanımın vebali boynunuza olsun" diye konuştu.

Purçu'nun konuşması üzerine AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bugüne kadar Roman vatandaşlar için ne yapıldıysa AKP hükümetleri döneminde yapıldığını söyledi.

Akbaşoğlu, "Deveye sormuşlar 'neden boynun eğri; nerem doğru ki' demiş. Ben bu konuşmanın neresini düzelteyim" dedi.

Akbaşoğlu'nun konuşmasına CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve diğer CHP'li milletvekillerinin yüksek sesle müdahale etmesi karşısında TBMM Başkanvekili Levent Gök uyarıda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de uzun süre Köksal ve diğer milletvekillerini sakinleştirmeye çalıştı.

AKP İzmir Milletvekili Cemal Bekle ise Purçu'nun anlatımlarının yanlış bilgiye dayandığını iddia etti.

Bekle, "Cumhurbaşkanımız, 'Bu ülkede özür dilenecek birileri varsa Roman vatandaşlardan başlamamız lazım' demiştir. Romanlara yönelik ön yargının kırılmasında ne çaba gösterildiğini benim kadar Özcan da çok iyi bilmektedir. Biz her türlü ayrımcılığı ayaklar altına almış bir partiyiz" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Purçu'nun, Afyonkarahisar'da yaşanan bir olayı dile getirmesine verilen tepkiyi anlamadıklarını söyledi.

Özel, Roman vatandaşlara yerelde AKP'nin yanı sıra MHP'li belediyelerin de CHP'li belediyelerin de sivil toplum kuruluşlarının da destek olduğunu dile getirdi.