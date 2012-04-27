Meclis'te başörtüsüyle yemin etti

Türkiye 9. dönüm Çocuk Meclisi Meclis Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında toplandı. Özel birleşimde Van Öğrenci Meclisi Başkanı Hacer Eşut'un başörtüsüyle yemin etmesi dikkat çekti.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 9. Dönem Türkiye Öğrenci Meclisi'nin özel birleşiminde, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in konuşmasının ardından, koltuğunu geçici başkan Hakkari Şemdinli İMKB Lisesi öğrencisi Sadık Şen'e devretti.

Sadık Şen ile birlikte, Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlık Divanı üyeleri yerlerini aldı.

81 ilden gelen öğrenci temsilcileri, yaklaşık 1 saat süreyle andiçti. Öğrenciler, ''Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, Meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma ant içerim'' sözleriyle andiçtiler.

Ankara Öğrenci Meclisi Başkanı Etka Serhan Uslu'nun andiçmesinden önce Atatürk'ün anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ayakta alkışladılar

Öğrenci temsilcilerinin çoğunluğu, başörtüsüyle yemin eden Van Öğrenci Meclisi Başkanı, Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğrencisi Hacer Eşut'u ayakta alkışladı.

Başkan Şen, Çankırı Öğrenci Meclisi Başkanı Şahin Türk'ün yeminini tekrarlattı.

Başkanlık divanı seçimi

Andiçme töreninin ardından Türkiye Öğrenci Başkanlık Divanı seçimine geçildi.

Başkanlığa, Bursa Öğrenci Meclisi Başkanı Berkun Can Topaler, Antalya Öğrenci Meclisi Başkanı Talu Bilgili ve Ankara Öğrenci Meclisi Başkanı Uslu ile Elazığ Öğrenci Meclisi Başkanı Hakan Fatih Tekeş aday oldu.

Kürsüye gelen Tekeş, konuşmasının başlangıcında adaylıktan çekildiğini açıkladı. Tekeş, Elazığ'ın büyükşehir olmasını talep ettiklerini belirterek, kente bir de büyük bir stadyumun yakışacağını düşündüklerini söyledi.

Topaler, konuşmasında, öfkeye, zıtlaşmaya oy vermek istemeyenler için kendisinin bir alternatif olduğunu, seçilmesi durumunda sadece hizmet etmek için çalışacağını söyledi.

Talu Bilgili ise ''Yeni anayasa yaratılmışların en şereflisi olan insanın onuruna yaraşır olmalı. Eğitimin bilimsel temeller üzerinde yükselmesi için çalışacağız'' dedi.

Uslu da ''ideolojileri ön planda tutup, bloklaşmaya gidilmesine izin vermeyeceğini'' belirterek, ''Bugün burada kavga etmeyeceğiz, birlikte çalışacağız'' ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan gizli oylamada, seçimi Antalya Öğrenci Meclisi Başkanı Talu Bilgili kazandı. Sadık Şen'in, Talu'ya görevini devretmesinin ardından birleşime ara verildi.