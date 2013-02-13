Meclis'te 'böcek' komiyonu resmen kuruldu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ofisimde böcek bulundu, ben de dinlendim” açıklamasının ardından Meclis’in gündemine gelen ve kurulacağı söylenen 'böcek komisyonu' resmen kuruldu.

Genel Kurul’a seslenen Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, komisyonun yasa dışı ve yasal olup da sınırları aşan dinlemeleri mercek altına alacağını açıklarken, ‘Böcek komisyonu’, 3 ay boyunca, dinlemelerin yasal sınırlarda nasıl yapıldığına ilişkin uzmanlarından bilgi edinecek ve yalnız ses değil kişilerin özel yaşamlarına ait yasadışı görüntü kayıtlarını da mercek altına alacak.

Ayrıca, bunların çeşitli medya ortamlarında yayınlanması gibi suç teşkil eden faaliyetlerin nasıl ve hangi araçlar kullanılarak yapıldığı, bu araçların nasıl temin edildiği, bu konuda mevzuatta herhangi bir eksiklik olup olmadığı araştırılacak.

Sorunun çözümü amacıyla alınması gereken yasal, idari ve istihbari önlemler tespit edilecek.

Komisyonun, dinleme ve gizli kamera kaydı mağduru olan kişilerin bilgilerine başvurması da bekleniyor.



Komisyon başkanı Zeyid Arslan



AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Arslan başkanlığında çalışacak komisyonda, AK Parti Denizli Milletvekili Yusuf Başer Başkanvekili, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un da sözcü olarak görev yapacak. AK Parti komisyonda toplam 10 milletvekiliyle temsil edilecek: Ali Ercoşkun, Bilal Uçar, Şuay Alpay, Mihrimah Belma Satır, Şirin Ünal, Hamza Dağ ve Fatih çiftci görev yapacak.

Komisyonda CHP'yi İlhan Cihaner, Namık Havutça, Erdal Aksünger ve Mehmet Siyam Kesimoğlu temsil edecek.

MHP'den komisyonda görev alacak isimler ise Atilla Kaya ve Enver Erdem olacak. Komisyonda BDP adına ise Hasip Kaplan çalışmalara katılacak.

(ntvmsnbc)