T24 LogoT24 Logo
Gündem

Meclis’te ‘bariyer’ önlemi; CHP’li vekil kaza geçirdi

"TBMM Başkanlığını, bu önlemleri yeniden gözden geçirip sağlıklı bir sistem kurmaya davet ediyorum"

17 Ocak 2017 20:02

TBMM’nin son güvenlik önlemi açılır kapanır bariyer sistemi kazaya neden oldu. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın şoförünün kontrolü altında olan araç protokol kapası olarak bilenen Çankaya kapısındaki açılır kapanır bariyerlere çarptı.

Hava yastıklarının açıldığı araçta hasar oluştu.

Tanju Özcan genel kurulda ve yazılı açıklamasında kazayı anlattı ve “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Meclis’i korumak amacıyla kurulan fiziki güvenlik önlemlerinin, güvenliği sağlamaktan ziyade güvenlik zafiyeti oluşturduğu bu kaza ile bir kez daha ortaya çıkmıştır” dedi.

Genel Kurul oturumunda da kazayı gündeme taşıyan Özcan, bakanların ve Başbakan'ın makam araçlarının protokol kapasından 70 kilometre gibi bir hızla geçiş yaptıklarını ve bu hızın daha büyük bir kazaya sebebiyet verebileceğine hatırlattı. TBMM Başkanlığı’ndan sistemi  gözden geçirmesini isteyen Özcan’ın yazılı  açıklaması şöyle.

“Bugün saat 13.00 sıralarında, CHP İzmir Milletvekilimiz Ali Yiğit ile birlikte özel aracım ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girişte “görünür” bir kazaya maruz kaldım.

TBMM Çankaya kapısında, Meclis’in güvenliğini sağlamak üzere araç geçişini engellemek amacıyla kurulan bariyer, özel aracımla tam geçişim sırasında aniden açıldı. Kapıda görevli polis selamlayıp geç işareti verdikten sonra 30 km. civarında hız ile seyrederken tam geçiş sırasında bariyer açıldı ve aracım ciddi zarar gördü. İlk anda ortaya çıkan gürültüden bomba patlatıldığını zannettik. Aracın hava yastıklarının açılmasıyla ciddi sağlık sorunları yaşamadan kazayı atlattık.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Meclis’i korumak amacıyla kurulan fiziki güvenlik önlemlerinin, güvenliği sağlamaktan ziyade güvenlik zafiyeti oluşturduğu bu kaza ile bir kez daha ortaya çıkmıştır.

TBMM Başkanlığını, bu önlemleri yeniden gözden geçirip sağlıklı bir sistem kurmaya davet ediyor, geçmiş olsun dileğinde bulunanlara teşekkür ediyorum.”

ETİKETLER

tanju özcanmeclisbariyerkaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24