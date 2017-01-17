Meclis’te ‘bariyer’ önlemi; CHP’li vekil kaza geçirdi

TBMM’nin son güvenlik önlemi açılır kapanır bariyer sistemi kazaya neden oldu. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın şoförünün kontrolü altında olan araç protokol kapası olarak bilenen Çankaya kapısındaki açılır kapanır bariyerlere çarptı.

Hava yastıklarının açıldığı araçta hasar oluştu.

Tanju Özcan genel kurulda ve yazılı açıklamasında kazayı anlattı ve “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Meclis’i korumak amacıyla kurulan fiziki güvenlik önlemlerinin, güvenliği sağlamaktan ziyade güvenlik zafiyeti oluşturduğu bu kaza ile bir kez daha ortaya çıkmıştır” dedi.

Genel Kurul oturumunda da kazayı gündeme taşıyan Özcan, bakanların ve Başbakan'ın makam araçlarının protokol kapasından 70 kilometre gibi bir hızla geçiş yaptıklarını ve bu hızın daha büyük bir kazaya sebebiyet verebileceğine hatırlattı. TBMM Başkanlığı’ndan sistemi gözden geçirmesini isteyen Özcan’ın yazılı açıklaması şöyle.

“Bugün saat 13.00 sıralarında, CHP İzmir Milletvekilimiz Ali Yiğit ile birlikte özel aracım ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girişte “görünür” bir kazaya maruz kaldım.

TBMM Çankaya kapısında, Meclis’in güvenliğini sağlamak üzere araç geçişini engellemek amacıyla kurulan bariyer, özel aracımla tam geçişim sırasında aniden açıldı. Kapıda görevli polis selamlayıp geç işareti verdikten sonra 30 km. civarında hız ile seyrederken tam geçiş sırasında bariyer açıldı ve aracım ciddi zarar gördü. İlk anda ortaya çıkan gürültüden bomba patlatıldığını zannettik. Aracın hava yastıklarının açılmasıyla ciddi sağlık sorunları yaşamadan kazayı atlattık.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Meclis’i korumak amacıyla kurulan fiziki güvenlik önlemlerinin, güvenliği sağlamaktan ziyade güvenlik zafiyeti oluşturduğu bu kaza ile bir kez daha ortaya çıkmıştır.

TBMM Başkanlığını, bu önlemleri yeniden gözden geçirip sağlıklı bir sistem kurmaya davet ediyor, geçmiş olsun dileğinde bulunanlara teşekkür ediyorum.”