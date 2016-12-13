Meclis'te AKP ve HDP arasında yumruklu kavga!

TBMM Genel Kurulu’nda Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın Beşiktaş saldırısına imza atmadığı gerekçesiyle ağır eleştirileri Genel Kurul'da yumruklu kavgaya dönüştü. HDP sıralarına yürüyen iktidar kanadıyla çıkan kavgada HDP'li Behçet Yıldım Meclis revirine kaldırıldı.

HDP’li Mehmet Aslan kürsüdeki konuşmasında, “Buyurun, Kur'an-ı Kerim hakemliğine, Hazreti Muhammed (SAV) hakemliğine gidelim diyoruz” deyince AKP İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “Kur'an-ı referans alarak mı KCK'yı destekliyorsun sen? Teröristleri onun için mi destekliyorsun?” diye sataştı. Tartışmalar giderek kavgaya dönüştü.

HDP’li Ayhan Bilgen, AKP'lilerin oturdukları sıradan kalkarak kendilerine yürüdüğünü söyledi. Oturumu yöneten CHP’li Akif Hamzaçebi oturuma ara verirken kavga kaldığı yerden sürdü.

AKP grubunu CHP’liler HDP sıralarından uzaklaştırmaya çalışırken, Behçet Yıldırım ile Hamza Dağ kavgaya tutuştu. İki milletvekilinin yumruklaşmalarını bazı partililer durdurmaya çalıştı. Bir süre arbedeyi önlemeye çalışan AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan daha sonra sinirlenerek HDP’lilerin üzerine yürüdü. CHP’lilerin ve AK Partili yöneticilerin müdahaleleriyle ortam yatıştı.

Aldığı darbeyle burnu kanayan HDP’li Behçet Yıldırım’a revirde müdahale edildi. Hamzaçebi, oturumu açtığında, “Bir milletvekili arkadaşımızın revire kaldırıldığını öğrendim. Şiddeti asla onaylamıyorum. Kadın milletvekillerimize yönelik cinsiyetçi sözler olduğu bana iletildi. Asla onaylamıyorum, lütfen dikkat edelim” diyerek uyardı.

Uzun tartışmanın ardından kavgaya giden süreç tutanaklara şöyle yansıdı:

MEHMET ALİ ASLAN (Devamla) - Her neyse… Sayın Bakan, ben ilk önce şunu söyleyeyim, millet adına size bu sorunu ileteyim de: Midyat Devlet Hastanesinde yoğun bakım servisi için monitör lazım, beyin cerrahi ameliyat mikroskobu lazım, aynı şekilde göz ameliyatı için de ameliyat mikroskobu ve renkli üç boyutlu ultrason cihazı. İlk önce milletin bir sorununu size ileteyim.

MUHAMMET BALTA (Trabzon) - Yakmak için mi lazım?

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Yakılmak için mi lazım?

MUHAMMET BALTA (Trabzon) - Ambulans da lazım mı kurşunlamak için!

İSMAİL TAMER (Kayseri) - Onları tahrip etmeyecektiniz. Yakmadınız mı?

MEHMET ALİ ASLAN (Devamla) - Bir de…

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Ya, hastaneleri yakmadınız mı ya?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri… Sayın milletvekilleri, lütfen, rica ediyorum.

MEHMET ALİ ASLAN (Devamla) - Ya, bir dinle ya! Bir saniye, Başkan var.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Hastaneleri yakmadınız mı?

MEHMET ALİ ASLAN (Devamla) - Osman Bey, gel gel, burada iki mikrofon var, birinde sen konuş, birinde ben. Böyle karşılıklı tartışalım.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Ben konuşurum, sen kendi işine bak, konuşma! Anlat, anlat! Gel, sıkıntı yok!

MEHMET ALİ ASLAN (Devamla) - Şimdi, AKP'li vekiller Kur'an'ın referans alınmasından zaman zaman söz ediyor.

VURAL KAVUNCU (Kütahya) - Allah'tan korkun!

MEHMET ALİ ASLAN (Devamla) - Bakın, Nisa 59'da diyor?

(Hatip tarafından Nisa suresinin 59'uncu ayetinin okunması)

HAMZA DAĞ (İzmir) - Bırak laf söylemeyi. Onu söyle sen bana Mehmet Ali Aslan? Yapmadığın şeyi niye söylüyorsun? Kur'an-ı Kerim sana söylüyor.

MEHMET ALİ ASLAN (Devamla) - "Ey, iman edenler…"

Hatip tarafından Nisa suresinin 59'uncu ayetinin okunması)

MEHMET ALİ ASLAN (Devamla) - "Eğer tartışırsanız…"

(Hatip tarafından Nisa suresinin 59'uncu ayetinin okunması)

MEHMET ALİ ASLAN (Devamla) - "Allah'a ve Resul'üne müracaat edin."

(Hatip tarafından Nisa suresinin 59'uncu ayetinin okunması)

MEHMET ALİ ASLAN (Devamla) - "Eğer inanıyorsanız ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin için daha hayırlı olur." (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

HAMZA DAĞ (İzmir) - Sen terörist cenazelerine gitmiş, şerefsizin tekisin! Yazıklar olsun sana!

MEHMET ALİ ASLAN (Devamla) - Buyurun, Kur'an-ı Kerim'i hakem yapalım. "Kur'an-ı Kerim yok." diyorsanız İncil, Zebur, Tevrat, Mushafireş… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

HAMZA DAĞ (İzmir) - Yazıklar olsun sana! Yazıklar olsun sana!

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Kandil'le konuş sen, Kandil'le! Kandil'le tartış, Kandil'le!

MEHMET ALİ ASLAN (Devamla) - …Neh?ü'l Belâga, Hinduizm, Vahabizm, Budizm, neyi istiyorsanız… (AK Parti sıralarından gürültüler)

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Git, oradan talimat al gel! Git, Kandil'le tartış!

MEHMET ALİ ASLAN (Devamla) - Arkadaşlar, hakem belli, hakemi kabul edin.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Kandil'le tartış, Kandil'le.

HAMZA DAĞ (İzmir) - Otur yerine!

MEHMET ALİ ASLAN (Devamla) - Hakemi kabul edin.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Tamam, git Kandil'e, Kandil'e.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) - PKK'yı lanetlemiyorsan lanet olsun!

MEHMET ALİ ASLAN (Devamla) - Biz size Kur'an'a buyurun diyoruz…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET ALİ ASLAN (Devamla) - …ama siz hâlâ nefsinizi başınızın üstüne koyuyorsunuz. Nefsinizi ayaklar altına koyduğunuzda her şey düzelecek.

BAŞKAN - Sayın Aslan, teşekkür ederim.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) - PKK'yı lanetlemeyene lanet olsun!

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Sen Kandil'e git, Kandil'e. Kandil'le tartış.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu şekilde görüşmeleri sürdüremeyiz, ara vermek zorunda kalırım, rica ediyorum.

VURAL KAVUNCU (Kütahya) - Teröristlerin yanında olamazsınız, olamazsınız!

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Siz milletvekili misiniz! Meclis mi burası ya!

VURAL KAVUNCU (Kütahya) - Olamazsınız teröristlerin yanında, olamazsınız!

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Ne teröristi ya? Ne teröristi?

AYHAN BİLGEN (Kars) - Sen FETÖ'yü anlat, FETÖ'den bahset.

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) - Sayın Başkan, hatip bana hitapla cevaplar vermemi istedi. Müsaadenizle cevap vereyim.

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir saniye…

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Siz kimsiniz?

VURAL KAVUNCU (Kütahya) - Konuşma! Konuşma! Tarafız biz, tarafız. Biz şehitlerin tarafındayız. Sen hiç konuşma!

AYHAN BİLGEN (Kars) - Yarınızın fotoğrafı var, yarınızın fotoğrafları… Arkadaşlarının yarısının fotoğrafı var