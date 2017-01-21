“Meclis’te 450-500 dolar teröristi var”

HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Elinde silahı olan teröristle elinde doları, avrosu, faizi olan terörist arasında hiçbir fark yok” sözleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Özsoy, “Ben bu Mecliste en 450-500 tane teröristin olduğunu düşünüyorum, dediğimi siz anlayın” dedi.

Özsoy’un açıklaması şöyle:

Mecliste sanki 300 Spartalı var, kim ağzını açarsa herkes celalleniyor. Bu inanılmaz çirkin bir durum. İnsanlar bu kürsüde düşüncelerini ifade ederken çekiniyorlar, kaygılanıyorlar. Böyle bir psikolojik baskı olabilir mi? Burada yumruk yumruğa kavga eden insanlar bu Meclis’ten atılmıyorlarsa önünü açıyorsunuz demektir. İlkokulda bir sınıfta olsa çocuğu sınıftan çıkarırlar. Burada yaşananların cezasız kalması bu tür durumların, önümüzdeki dönemde çok daha sıkıntılı, çok daha ciddi durumların ortaya çıkması demektir.

Türkiye'nin Avrupa'yla olan ilişkileriyle ilgili, Cumhurbaşkanı: "Hans'ın ve George'un ne dediği önemli değil benim için, Ayşe ile Fatma'nın ne dediği önemlidir." Bu, popülizmin artık dibe vurmuş halidir, çok diptedir. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, AKPM Türkiye'yi izleme sürecine alacağını söylüyor, görüşmeler önümüzdeki hafta. Buna karşın Türkiye iki şey yapıyor. Bir taraftan tehdit ediyor: "Siz bunu yaparsanız biz çekiliriz" diye, diğer taraftan pazarlık yürütüyor. Önümüzdeki hafta muhtemelen gözaltı süresinin kısaltılması, avukat görüşlerine getirilen kısıtın kaldırılması gibi düzenlemeler yapılabilir. Sus payları vererek durumu kurtarmaya çalışıyorlar. AKPM’nin talebi netti, olağanüstü halin kaldırılmasını talep etmişlerdi.

AKPM Türkiye'yi izleme sürecine alırsa uluslararası kredi kuruluşlarından, bankalardan tutun da ticaretine, ekonomisine, her şey bundan etkilenecek. Toplum bundan çok büyük bir zarar görecektir.

Cumhurbaşkanı geçenlerde ilginç bir açıklama yaptı. "Cebinde dolar olanlar terörist" dedi. Ben bu Mecliste en 450-500 tane teröristin olduğunu düşünüyorum, dediğimi siz anlayın. Cumhurbaşkanı dolar terörizmi üzerinden konuşunca adamın biri bir grup topluyor, dolarla burunlarını siliyorlar. Bu toplum patolojik olmuş durumda. İmam ile cemaat meselesidir bu. Bununla hiçbir yere gidemezsiniz.

Avrupa'yla ilişkileri gerilen, bozulan Türkiye'nin 2017'de ekonomik anlamda dibe vuracağı kaçınılmazdır. Eğer Meclis'ten geçerse, halkın sağduyusunun bu saçma sapan sistem değişikliğine dur diyeceğine inanıyoruz.