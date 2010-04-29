Meclis’te 30 yıl sonra 12 Eylül tartışması

T24 - Anayasa değişikliği paketini görüşen Meclis, 12 Eylül darbecilerine yargılama yolunu açan 25. maddeyi 336 oyla kabul etti. Anayasa’nın geçici 15. maddesini yürürlükten kaldıran değişikliğin görüşüldüğü oturumda sert tartışmalar oldu.



12 Eylül askeri darbesini yapanlara yargı yolunun açılmasını engelleyen Anayasa’nın geçici 15. maddesi, 30 yıl önce idam edilenlerin isimlerinin anıldığı, sağ - sol ayrımı yapılmadan asılanların hepsinden özür dilendiği bir oturum sonrası yapılan oylamayla kaldırıldı. TBMM Genel Kurulu’nda önceki gece yarısı başlayan ve dün sabah 04.00’e kadar süren çalışmalar sırasında tansiyon zaman zaman yükseldi.



MHP adına, 12 Eylül darbesi sonrası Mithat Koçulu’yu öldürdüğü gerekçesiyle bir dönem cezaevinde yatan İstanbul Milletvekili Atila Kaya konuştu. Kaya “O zaman ‘asmayalım da besleyelim mi’ deniliyordu. Biz 12 Eylül’ün astıklarındanız, iktidar ise beslediklerinden. Ömrümün en güzel yıllarını 12 Eylül zindanlarında geçirdim. Varlığını 12 Eylül’e borçlu olan iktidardır. 27 Nisan e-muhtırasını yazanla Dolmabahçe’de oturup saatlerce kim konuşup uzlaşma aradı” dedi.





Erbakan gafı



AKP Milletvekili Ayşenur Bahçekapılı’nın yaptığı konuşmanın ardından bazı MHP’liler ayağa kalkıp itiraz ederken, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici “İşkence görenlere, asılanlara yazık” diyerek Ak Parti sıralarına yürümek istedi. MHP’li Oktay Vural da “Bir insanda namus olacak. Bir gün acı çekmediniz siz. Sizi gidi 28 Şubatçılar sizi” dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da şöyle konuştu: “Görevini ihmal ederek Türkiye’yi 12 Eylül’e götürenler faturayı siyasilere çıkarmaya çalıştılar. İşlemediğim suçların savunması için 12 ay bekleyerek, siyasi parti liderleriyle aynı mekânı paylaştım. Rahmetli (Alparslan) Türkeş’le satranç oynadım, rahmetli (Necmettin) Erbakan’la çok sohbet ettim, rahmetli (Bülent) Ecevit’le dostluk ettim. (Süleyman) Demirel’le dostluklarımız gelişti.” Günay, daha sonra yaptığı hatayı fark ederek Erbakan’a uzun ömürler diledi.



Günay, CHP’li Şevket Köse’nin “Dönek deyince ne anlıyorsunuz” sorusuna “Sosyal demokrasi, sosyal adalet, milli irade gibi kavramları kullanıp da sonra milli iradenin seçtikleriyle baş edemeyeceklerini gördükleri zaman postal sesinden umut bekleyen demokrasi düşmanlarını anlıyorum” karşılığını verdi.





Zaman aşımını niye beklediniz?



BDP’li Hasip Kaplan da, “97 yaşındaki Kenan Evren’i yargılayacaksınız. İyi, güzel, ama 8 senedir iktidarsınız, müruru zaman (zaman aşımı) dolduktan sonra niye getiriyorsunuz bu yasayı” dedi. Kaplan’ın, insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımının kesilmesine ilişkin önergesi Ak Parti oylarıyla reddedildi. Kaplan konuşmasının sonunda da başını öne eğerek “Bütün 12 Eylül mağdurlarının önünde eğiliyorum ve hepsinden özür diliyorum, özür diliyorum, özür diliyorum” sözlerini sarfetti.





Darbeyle aynı saatlerde kalktı



Yapılan oylamada 70 ret ve bir boşa karşılık 336 oyla söz konusu düzenleme kabul edildi. Geçici 15. maddenin yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte; 12 Eylül dönemindeki Milli Güvenlik Konseyi üyeleri ile bu dönemde kurulan hükümetler ve Danışma Meclisi’nde görev yapanların “yargılama dokunulmazlığı” kaldırılıyor. Bu arada, 12 Eylül darbesi sabah 03.00’te ilan edilirken, aynı saatte en ateşli tartışmaların yaşandığı görüşmelerin 04.00’te sona ermesi dikkati çekti.





CHP’den Bakan Günay’a protesto



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay kürsüde konuşmasını yaparken, CHP’ye mensup bazı milletvekilleri sırtlarını dönerek protesto etti.





