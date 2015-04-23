Meclis'te 23 Nisan özel oturumu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'ndaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel oturumunu izlemek üzere Meclis'e geldi.

Erdoğan, Meclis'te TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı tarafından askeri törenle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı kıtasını selamlayan Erdoğan, Şeref Kapısı önünde de TBMM Başkanı Cemil Çiçek tarafından karşılandı.

Erdoğan buradan özel oturumu izlemek üzere Genel Kurul'daki locasına geçti.

Oturumda, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve muhalefet liderleri de konuşma yaptı.

Cemil Çiçek'in konuşmasından satır başları:

İftira söylemleri barışa hizmet etmiyor. Biz tarihimizle yüzleşmeye hazırız. Birinci Meclis bize her zaman örnek olacaktır.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları:

Burada olmak Türkiye'ye ait olmak demektir. Bu aidiyet dünyanın en şerefli aidiyetidir. İnsanımızın onurunu hak ve adalet alanında temsil etmektir. Bizler onurlu savaş sonunda özgürleştirilen vatanımızın asli sahibiyiz.

23 Nisan günü çoğulcu karakterimizi en çok hissettiğimiz günlerden bir gündür. Milli egemenliğimizi temsil eden Meclis'imiz de vesayet altına alınmak istenmiştir. Defalarca darbelere maruz kalmıştır. Meclisi milletten esirgemek isteyenler olmuş, neticede hep milli irade tecelli olmuştur Bu vesileyle şehit Başbakan Adnan Menderes'i rahmet anıyorum.

Bizler mazlumların olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bütün vatandaşlarımızın dirliği için çalışıyoruz.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

Türkiye 3. sınıf bir demokrasiyi hak eden ülke değildir. Değerli milletvekilleri Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratikleşme tarihi aynı zamanda bu meclisin yetkilerini genişletme tarihidir. Bizim çocuklarımıza karşı bir borcumuz var . Daha güçlü bir Türkiye'yi onlara bırakmalıyız. Bu ülkeyi kuranlar 23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan ettiler. Türkiye'yi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Güzide heyetinizi selamlıyorum. Her şeyden önce şunu belirtmem gerekir ki TBMM bağımsızlık aşkının, milli iradeye saygının muhteşem bir mahsulüdür. Hüsran, yenilgiyle geçen bozgun yılları Ulus'taki taş binaya çarpmış ve yepyeni bir diriliş ateşi Türk milletini ayağa kaldırmıştır. Haine karşı cesaret kaynağı, esarete karşı iman ve azim yatağı saldırılara karşı taarruz karargahıdır. Meclis'imiz destanımızın sevk merkezidir. Varlığımızın tescil ve beyanı burada yapılmıştır.

Türk vatanı 23 Nisan 1920'nin bir cuma günü umuda kanatlanmıştır.