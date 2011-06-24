-MECLİS OBAMA'YA ONAY VERMEDİ WASHINGTON (A.A) - 24.06.2011 - ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Barack Obama'ya, ABD'nin Libya'ya yönelik askeri harekata devam etmesi için yetki vermeyi reddetti. Obama'ya, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye karşı başlattığı sınırlı askeri harekatı bir yıla uzatma yetkisi veren tasarı, mecliste 123'e karşı 295 oyla reddedildi. Kongrenin bu tavrının, ABD'nin halen NATO liderliğindeki Libya harekatına katılımına hemen bir etkisi olmayacağı, ancak başkomutan Obama'ya yönelik bir tepkiyi yansıttığı belirtiliyor. Oylama, Obama'nın, Libya'ya ABD müdahalesi için Kongre onayı aramamasına tepki gösteren Cumhuriyetçilerin isteğiyle yapıldı. Libya'ya yönelik 3 aydır süren askeri harekatta ABD'nin NATO liderliğindeki operasyona katılımının onaylanmasını reddeden Cumhuriyetçiler, bazı Demokratlar tarafından siyaset ile ulusal güvenliği karıştırmakla suçlandı.