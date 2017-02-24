"Meclis'in üçüncü partisinin fiilen kapatılacağından endişeliyiz"

Demokrasi İçin Birlik, Barış Bloku, Yurttaş Girişimi ve Diyalog Grubu, HDP'nin tutuklu Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada "Hukuk dışı uygulamalar, Meclis’in üçüncü partisinin fiilen kapatılacağı endişesini doğuruyor" dendi.

Ayşe Erzan, Levent Tüzel, Oya Baydar ve Zülfü Livaneli’nin konuşmacı olduğu toplantıya HDP milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Hasip Kaplan, Akın Birdal, Necmiye Alpay, Gençay Gürsoy, Levent Tüzel'in de aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Zülfü Livaneli'nin okuduğu ortak açıklamada Meclis'in üçüncü partisi olan HDP'nin hukuksuz uygulamalara en çok maruz kalan siyasi kuruluşu olduğu ifade edildi.

Toplantının ardından yapılan basın açıklamasında

şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye’nin yarınlarını, hukuk düzeni ve demokrasinin geleceğini belirleyecek hayati önemde bir referanduma, OHAL altında gidiyoruz. İfade özgürlüğünün KHK’larla büyük ölçüde kısıtlandığı, muhalif seslerin susturulmaya çalışıldığı bir ortamda yapılacak referandumun meşruiyetini gölgeleyecek adımlar peş peşe atılıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üçüncü partisi konumundaki,

milyonlarca seçmene sahip Halkların Demokratik Partisi (HDP); eşbaşkanlarından, milletvekillerine, üyelerine kadar yaygın tutuklama ve gözaltılarla, özellikle HDP seçmeninin yoğun olduğu bölgelerdeki baskılarla çalışamaz hale getiriliyor.



Son olarak HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ’ın milletvekilliğinin -Anayasa’nın âmir hükümlerine rağmen- düşürülmesi ve hukuk dışı uygulamalar, Meclis’in üçüncü partisinin fiilen kapatılacağı endişesini doğuruyor. Hangi partiden, hangi siyasal çizgiden olursa olsun, demokratik hukuk devletini savunan her kişi ve örgütün; yasal bir parti olan HDP’nin çalışmalarını özgürce sürdürebilmesi, referanduma eşit haklarla katılabilmesi için

demokrasiye sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz"