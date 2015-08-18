Meclisin şalteri iniyor



Almanya'da Federal Meclis’te perşembe günü tüm bilgisayar sisteminin şalteri indiriliyor. Birkaç ay önce siber saldırıya maruz kalan Federal Meclis'in bilgisayar ağında oluşan hasar nedeniyle onarım çalışmaları yapılacak.

Bilgisayar sistemindeki onarım aslında geçen hafta başlayacaktı. Ancak çarşamba günü, Yunanistan’a üçüncü yardım paketi için yapılacak kritik oylama nedeniyle ertelendi. Federal Meclis'ten bir sözcü, bilişim sistemindeki çalışmaların oylamadan bir gün sonra başlayacağını duyurdu.

Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert, "Tüm sistemin kapatılması saat 17:00’den sonra gerçekleşecek" diye konuştu. IT sisteminin yeniden devreye girmesinin gelecek hafta pazartesi gününü bulacağı belirtildi.

Mayıs ayı ortasında, Federal Meclis'teki bilgisayar ağının siber saldırıya maruz kaldığı açıklanmıştı. Kimliği bilinmeyen bilgisayar korsanlarının iç veri ağına sızdırdıkları, truva atı ile çeşitli verilerin kontrolsüzce dışarıya aktarıldığı belirtilmişti.