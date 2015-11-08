Meclis'in çocuk karnesi; AKP: 817, CHP: 233 HDP: 114 MHP: 79

1 Kasım’da meclise giren 550 milletvekilinin toplam bin 241 çocuğu bulunuyor. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nu 7 çocuğu ile ‘en fazla çocuğa sahip olan milletvekili’ ünvanını aldı.

Habertürk’ten Lütfi Erdoğan’ın haberine göre 1 Kasım’da Meclis’e giren 550 milletvekilinin toplam bin 241 çocuğu bulunuyor. AK Partili 317 vekilin çocuk ortalaması 2.6, CHP’li 134 vekilin çocuk ortalaması 1.7, HDP’li 59 vekilin ve MHP’li 40 vekilin ortalamaları ise 2.1.

AKP zirvede

AK Parti’de 317 milletvekilinin 815 çocuğu bulunuyor. Partide evli olup çocuğu bulunmayan 10’a yakın vekille, bekâr olan 10’a yakın vekil görev yapıyor. 120 vekilin ise 3 çocuğu var. 2 çocuklu 100 vekil bulunuyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu gibi 4 çocuklu 35 milletvekili var. Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu 6’şar çocukla zirvede.

CHP'de 2 çocuk

CHP’de 134 milletvekilinin toplam 233 çocuğu bulunuyor. 5 milletvekili evli ama çocuğu yok. 2 vekil de bekâr. CHP’de 2 çocuklu 53 milletvekili var. Bunu tek çocuklu 50 milletvekili izliyor. İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun 7 çocuğu var. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu gibi 3 çocuğu bulunan 22 milletvekili göze çarpıyor.

59 milletvekili ile TBMM’de üçüncü sırada yer alan HDP’de toplam 114 çocuk var. Evli olup çocuğu olmayan 2 vekil, bekâr 4 vekil görev yapıyor. HDP’de tek çocuklu 33 milletvekili bulunuyor. Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş gibi 2 çocuklu 28, 3 çocuklu 3 milletvekili göze çarpıyor. HDP’de 6 çocukla Diyarbakır Milletvekili Altan Tan zirvede yer alıyor.

MHP’de 40 milletvekilinin 79 çocuğu bulunuyor. 25 vekil 2 çocuklu. 5 milletvekilinin 3, 3 vekilin 4 çocuğu var.