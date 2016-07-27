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Darbe girişimi sırasında bombalanan Meclis'in çatısına hava savunma sistemi kuruluyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, "Başbakanlık ve TBMM'de gerekli bütün tedbirler alınıyor" demişti

27 Temmuz 2016 19:00

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) füze koruma sisteminin kurulma çalışmaları başladı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve TBMM'nin füze sistemi ile ilgili korunması konusunda "Bu konu ve diğerleri ile ilgili bütün tedbirler alanmış durumda. Sadece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi değil Başbakanlık ve TBMM'de gerekli bütün tedbirler alınıyor" demişti.

Kalın, Külliye çevresinde de gerekli tedbirlerin alındığını kaydederek "Orası hamdolsun gayet güvenilir bir yer. Zaten her gün binlerce vatandaşımız demokrasi nöbeti için oraya geliyorlar. Tam bir şölen havası var. Güvenlik noktasında hamdolsun sıkıntı yok. Uçak ve helikopterlerle ilgili bütün tedbirler alınmış durumda" ifadelerini kullanmıştı.

Kalın'ın bu açıklamalarının ardından ilk çalışma Meclis'te başladı. Meclis'in çatısına füze koruma sistemi kurulmaya başlandı.

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