T24 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın "İlk önce Başbakan aşı olacak" açıklamasının ardından Erdoğan'ın 'Aşı olmayacağım' açıklamasını yapması TBMM'de de kriz yarattı.



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AKP grup toplantısının basına kapalı bölümünde domuz gribi ile ilgili olarak milletvekillerine uyarılarda bulunup, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da ilk aşı olacak kişiler arasında yer alacağını dile getirmişti.



Domuz gribi aşılarının Türkiye'ye gelmesinin ardından başlayan aşılama sürecinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kameraların önünde aşı konusunda Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a katılmadığını açıklayarak "Domuz gribi aşısı zorunlu, kampanyası yanlış. Vatandaş kalkıp da 'Ben istiyorum' diyorsa eyvallah. Siyasi irade olarak bize düşen bu işi isteğe bağlı hale getirmek. Bu konuda otoriteler de farklı düşünüyor" dedi.



İşte tüm bu gelişmelerden sonra yaşanan krizin ardından aşı olup olmama konusunda tereddüte düşen vekillerin çoğu hâlâ aşıyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

İşte Meclis'in aşı karnesi:



Aşı olanlar



- Sağlık Bakanı Recep Akdağ



- Devlet Bakanı Zafer Çağlayan



Olurum diyenler



- Adalet Bakanı Sadullah Ergin



Aşı yaptırmayanlar



- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan



- Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay



Yorumsuz kalanlar



- Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu



- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek



Henüz kararsızlar



- Tarım Bakanı Mehdi Eker



- Sanayi Bakanı Nihat Ergün



Açıklamayanlar



- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç



- Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek



- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan



- Devlet Bakanı Faruk Özak



- Devlet Bakanı Egemen Bağış



- Devlet Bakanı Hayati Yazıcı



- Devlet Bakanı Mehmet Aydın



- Devlet bakanı Faruk Çelik



- Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz



- Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf



- Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül



- İçişleri Bakanı Beşir Atalay



- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu



- Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir



- Enerji Bakanı Taner Yıldız



- Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım



- Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu