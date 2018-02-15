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"Meclis'in 3. büyük partisinin lideri yargılanıyor, Hürriyet dahil tüm basın bu dava yokmuş gibi davranıyor"

"Bu ülkede basın özgürlüğünün 'b'si yok"

15 Şubat 2018 18:51

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görevli akademisyen Kerem Altıparmak, "Terör örgütü kurma, yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme" suçlamalarından yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bugün Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına yer vermeyen basın kuruluşlarını eleştirdi.

"Meclis'in 3. büyük partisinin lideri yargılanıyor, Hürriyet dahil tüm basın bu dava yokmuş gibi davranıyor" diyen Altıparmak, "Bu ülkede basın özgürlüğünün 'b'si yok" ifadesini kullandı.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altıparmak'ın söyledikleri şöyle:

"Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde %10a yakın oy alan, Meclisin en büyük 3. partisinin eş genel başkanı yargılanıyor. Savunmasında bir sürü kritik şey söylüyor ama @Hurriyet @cnnturk dahil tüm basın bu dava yokmuş gibi davranıyor. Bu ülkede basın özgürlüğünün "b"si yok."

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Selahattin DemirtaşHDPKerem Altıparmak

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