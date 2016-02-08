Meclis bir haftalık aranın ardından tekrar mesaiye başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 haftalık tatilin ardından çalışmalarına yeniden başlayacak. Gündemde, yeni anayasa çalışmaları ve bütçe maratonu var.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Anayasa Mutabakat Komisyonu, ikinci toplantısını 10 Şubat Çarşamba günü yapacak. Meclis'in bütçe mesaisi de bu hafta devam edecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlıkların bütçeleri görüşülecek.

Genel Kurul'un gündeminde ise, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanun tasarısı olacak. Tasarıya göre, bilimsel yarışmalarda ilk üçe giren öğrencilere, ilgili dallardaki lisans programlarına yerleştirilmeleri durumunda, ek puan uygulanacak.

Türkiye'nin araştırma ve geliştirme ekosistemini güçlendirmek için, istihdama etkisi önemli olan yabancılara süresiz çalışma izni verilebilecek. Genel Kurul'da ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını öngören 'Başbakanlık Tezkeresi' de görüşülecek.

Meclis'te salı günü siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.