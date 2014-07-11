Meclis'i acil boşaltın uyarısı yapıldı, gerçek sonradan anlaşıldı

Meclis'te yeni hizmete giren ve milletvekillerinin odalarının bulunduğu Halkla İlişkiler Binası'nın boşaltılması istendi. Personeli paniğe sürükleyen anonsun sebebinin tatbikat olduğu anlaşıldı.

Meclis'te binanın boşaltılması için anons yapıldı. Anonsta, asansörlerin kullanılmaması, merdivenlerden inilmesi uyarısı da yapıldı. Bunun üzerine personel binayı panikle boşaltmaya başladı. Olayın nedeni kısa süre sonra anlaşıldı.

TBMM'deki Halkla İlişkiler Binası'ndaki personelinin tahliye edilmesinin nedeninin tatbikat olduğu açıklandı.