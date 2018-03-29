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Meclis'e vatandaşı Atatürk'lü tişörtle almayan polise soruşturma

AKP'li Turan: Uygulamanın karşısındayız

29 Mart 2018 14:14

Meclis'e "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" yazılı tişörtle girmek isteyen vatandaşı içeri almayan polise soruşturma açıldı. 

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan CHP’li Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a seslenerek, “Bu yurttaşın çıplak olarak Meclis’e alınmasını vicdanınız kabul ediyor mu? Büyük Önder’imiz Atatürk’ün kurduğu bu Meclis’e yurttaşların Atatürk resmiyle girmesinin ne sakıncası var?” diye sordu.

Habertürk'ün haberine göre, Meclis'e Atatürk'lü tişört ile almayan polise soruşturma açıldı. 

AKP'li Turan: Uygulamanın karşısındayız

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise şunları söyledi:

“Bir kişinin Meclis’e gelirken, tabii terörle iltisak hariç, ne giydiğinin kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim. Dünkü (önceki gün) uygulamanın karşısındayız. Hele ki Atatürk’ün bu ülkenin kurucusu, Meclis’imizin ilk başkanı olmasından yola çıkarak daha hassas olunması gerektiği kanaatindeyim. Bir uygulama hatası olmuştur kanaatindeyim.”

Tüzün ise yetkililerle görüştüklerini belirterek şöyle konuştu: “Bu yüce Meclis’i, Cumhuriyet’i kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, onun şahsiyetine, resmine ne de ismine kimsenin hakaret etmesi söz konusu olamaz. Koruma Hizmetleri Yönetmeliği’nden kaynaklanan yanlış uygulamadan ortaya çıkmıştır. Bunun cezai işlemleri noktasındaki süreç başlamıştır.”

Meclis polisi engellemişti

CHP Grubu’na katılan bir partilinin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” yazılı tişörtünü, Meclis polisince engellemişti.

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