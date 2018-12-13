Meclis'e sunulan 5 torba yasa ile 64 yasanın 148 maddesi değiştirildi

Torba yasa, 24 Haziran sonrası yeni dönemin yasamasına damga vurdu. Son dönemde Meclis’e sunulan, komisyon ve Genel Kurul aşamasında daha da büyüyen 5 Torba Yasa ile 64 yasanın 148 maddesinde değişiklik yapıldı.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberinde iktidarın, TBMM İçtüzüğü’nde yasamanın, muhalefetin ve ilgili tüm çevrelerin katılımıyla yapılması amacıyla yer alan “katılımcı” yasa görüşmeleri yöntemini “engelleyici” dulfuğu; 2002-2007 döneminde 570 yasadan sadece 2’sini torba yasa olarak kabul ettirirken, "bu alışkanlığını" giderek tüm yasamaya hâkim kıldığı ifade edildi.

Torba yasanın birden fazla ve birbirinden farklı alanda düzenleme yapmak amacıyla kullanıldığının ifade edildiği haberde 2015-2017 yılları arasında TBMM’de kabul edilen 53 yasadan 23’ünün bu nitelikte olduğu; bu yöntemin (torba yasa yöndemi), 24 Haziran sonrasında Başkanlık sistemi döneminin neredeyse tek yasa yapma şekli haline geldiği belirtildi.

Torba rekoru

24 Haziran sonrası yeni rejimin kurumsallaşmasını sağlayacak çok sayıda düzenleme yaptığı aktarılan iktidarın, 5 torba yasa ile 64 yasanın 148 maddesini değiştirerek bir rekora imza attığına değinildi.

Söz konusu haberde 24 Haziran seçimleri sonrası başlayan 27’nci yasama döneminde kabul edilen torba yasalar ile değiştirilen yasa ve madde sayıları şöyle aktarıldı:



♦ “Çevre Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7 yasa/28 madde)



♦ Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun (5 yasa/16 madde)



♦ Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (19 yasa/43 madde)



♦ Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (15 yasa/20 madde)



♦ Sağlıkla İlgili Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (18 yasa/41 madde)”