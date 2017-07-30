"Meclis'e hiç gelmeyen Davutoğlu'nun gönderdiği pusula geçerli sayılıyor, HDP'lilerinki kabul edilmiyor"

TBMM İdare Amiri ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, eski başbakanlardan AKP Konya milletvekili Ahmet Davutoğlu’nun hiç gelmemesine rağmen gönderdiği mazeret pusulaları kabul edildiği için Meclis’e devamsız görünmediğini söyledi.

“Kendilerinden olan milletvekillerinin mazeretlerini kabul ediyorlar” diyen CHP’li İdare Amiri ‘devamsızlık’ gerekçesiyle milletvekillikleri düşürülen HDP’li Tuğba Hezer ile Faysal Sarıyıldız’ın durumuna dikkat çekti. CHP’nin ‘Meclis’e hiç gelmiyor’ dediği Davutoğlu, henüz yenilenmeyen son ‘devamsızlık’ cetvelinde sadece bir gün Genel Kurul yoklamasında yok görünüyor.



“Zana yemin etmediği için devamsızlığı da olamaz”



212 birleşime katılmayan HDP Ağrı Milletvekili için başlayan süreci de değerlendiren Köse, “Zana yemin etmediği için devamsızlığı da olamaz. Görevine başlamayan birisinin devamsızlığı söz konusu olamaz” diye konuştu.

TBMM Başkanlık Divanı’nın son toplantısında Genel Kurul’un 212 birleşimine katılmayan Zana’nın milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar vererek dosyası Karma Komisyon’a gönderildi. Karma Komisyon'dan sonra dosya Meclis Genel Kurulu’na gelecek. Zana’nın durumu TBMM’nin 1 Ekim’de açılmasından sonra belli olacak.

Köse’nin T24’e değerlendirmeleri şöyle:

"Şimdi sadece HDP’lilerin devamsızlıkları gündeme geliyor. Tuğba Hezer, Faysal Sarıyıldız, Leyla Zana gündeme geldi ve milletvekillikleri düşürüldü. Ama Zana yemin etmediği için devamsızlığı da olamaz. Yemin etmeyen birisi görevine başlamamış sayılıyor, görevine başlamayan birisinin devamsızlığı söz konusu olamaz."

“Bir ilke kararı alınmalı ve herkese bu uygulanmalı”

"Bir ilke koymuyorlar. Şimdi, Ahmet Davutoğlu Meclis’e hiç gelmedi ancak pusula gönderiyor. Mazeretlerini kabul ediyorlar. ‘Ben siyasi çalışma yapmak için 10 gün yurtdışındayım’ diyor onu kabul ediyorlar. Ama HDP’lilerin Hezer ve Sarıyıldız’ın kabul etmediler. Biz diyoruz ki bir ilke kararı alınsın ve herkese karar uygulansın diyoruz."