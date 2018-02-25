T24 LogoT24 Logo
Gündem

Meclis'e dilekçe: Erdoğan'a mareşal unvanı verilsin

"Yeni istiklal harbini savunmadan taaruza dönüştüren Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'a..."

25 Şubat 2018 10:15

Suriye sınırında yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili Meclis’e vatandaşlardan dilekçe yağıyor. Bazı dilekçiler, “Afrin’e gidip savaşmaları için kendilerine izin verilmesini” talep ederken, bazı dilekçelerde ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Mareşal unvanı ve başkomutanlık üniforması” verilmesi isteniyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Bingöl Kığı’dan, “Afrin’de savaşmak istiyorum” başlığıyla Meclis Dilekçe Komisyonu’na yazan T.A., “Ben Afrin’e gitmek istiyorum. Ülkem için milletim için namusum için şerefim için toprağım için bana bu fırsatı vermenizi istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’dan bana bu fırsatı vermesini ve milletim, toprağım için Afrin’e gitmek istiyorum” dedi. Zile M Tipi Cezaevi’nden yazan O.U. ise dilekçesinde hükümlü olduğunu, Afrin Harekâtı’na katılmak istediğini ifade etti.

Bingöl Kığı’dan, “Afrin’de savaşmak istiyorum” başlığıyla Meclis Dilekçe Komisyonu’na yazan T.A., “Ben Afrin’e gitmek istiyorum. Ülkem için milletim için namusum için şerefim için toprağım için bana bu fırsatı vermenizi istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’dan bana bu fırsatı vermesini ve milletim, toprağım için Afrin’e gitmek istiyorum” dedi. Zile M Tipi Cezaevi’nden yazan O.U. ise dilekçesinde hükümlü olduğunu, Afrin Harekâtı’na katılmak istediğini ifade etti.

İstanbul’dan komisyona dilekçe yazan 4 vatandaş ise “Yeni istiklal harbini savunmadan taaruza dönüştüren Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’a ‘Mareşal’ unvanı verilmesini talep ediyoruz” isteğiyle başvuruda bulundu. Başvuruda Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Yasası’nın 29’uncu maddesinin ikinci fıkrası anımsatıldı. Fıkrada, “Mareşal ve Büyükamirallik rütbeleri savaşta olağanüstü yararlıkları görülen hayattaki veya ölmüş orgeneral veya oramirallere kanunla verilir” ifadesi yer alıyor. Fethiye’den yazan V.G. ise “Cumhurbaşkanı için özel Başkomutanlık üniforması hazırlanması” talebi ile komisyona başvurdu. Komisyon, başvurunun idari yollar tüketilmeden, somut bilgi ve belgeye dayanılmadan gerçekleştiğini açıklayarak, “Bu tür müracaatlar, idari başvuru yolları öncelikle kullanıldıktan ve bu taleplere ilişkin nihai sonuçlar alındıktan sonra Komisyonumuza intikal ettirilmeli” yanıtını verdi.

 

ETİKETLER

erdoğanhaberaçıklamaunvan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24