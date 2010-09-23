Meclise bebeğini de getirdi

T24- Annelere iş yaşamında uygulanan eşitsizlikleri protesto etmek isteyen İtalyan milletvekili Licia Ronzulli, meclis'e bebeğiyle geldi.



Başbakan Silvio Berlusconi’nin desteğiyle Avrupa Parlamentosu’na girmeyi başaran İtalyan milletvekili Licia Ronzulli (35), annelere iş yaşamında uygulanan eşitsizlikleri protesto etmek için Strasbourg’daki Avrupa Parlamentosu’nun dünkü oturumuna bir aylık kızı Vittoria’yla katıldı.



Muhafakazar EPP grubuna dahil olan milletvekili, “Hamilelikte, işte, aile yaşamında hor görülen tüm kadınlar adına kızımla buradayım. AP’nin de annelere özen göstermesini dilerim” dedi.



