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Meclis’e ‘anti drone’ sistemi geliyor

Kılıçdaroğlu‘na ikinci el, 4.5 tonluk zırhlı araç verildi

03 Ocak 2017 19:48

Hülya Karabağlı

Siyasilere yönelik suikast ihbarlarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tahsis edilen zırhlı aracın daha önce Başbakan yardımcısı Nurettin Canikli tarafından kullanıldığı anlaşıldı. 4.5 tonluk olduğu belirtilen aracın kulislerde, 2014 model ve 2 bin kilometre yaptığı belirtiliyor. Zırhlı aracın Kılıçdaroğlu’na, CPS sistemi ve dışarından herhangi bir müdahaleye karşı yapılacak bakım ve böcek taramasından sonra teslim edileceği belirtiliyor.

 Meclis’e ASELSAN'la ortak ‘anti drone’ sistemi

Ziyaretçisi, çalışanı, siyasetçisi ile 15 Temmuz darbe girişiminde de büyük hasar alan TBMM’de terör saldırısına karşı önlemler artırılıyor.

Alınan bilgiye göre, önümüzdeki günlerde Aselsan ortaklığında havadan olası mini ve mikro İHA tehditlerine karşı ‘anti drone’ sistemi kurulabileceği belirtiliyor. TBMM’de ayrıca, polis noktalarında da artırılan önlemler dikkat çekiyor.

Bomba arama köpekleri

Meclis’te Grup toplantıları öncesinde yoğunluk güvenlik önlemleri dikkat çekti. Bomba arama köpekleri ile gurupların yapıldığı toplantı salanları birkaç kez kontrolden geçti. Kulislerde siyasilerin etrafındaki koruma ordusu dikkat çekti. 

 

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