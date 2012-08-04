Meclis'e 28 Şubat'ta 'devlet sırrı' engeli

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu, 28 Şubat kararlarının alındığı tarihi Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının peşinde. Tutanaklar resmen istendi ancak MGK Genel Sekerterliği, yasaya göre tutanakların ve görüşmelerin açıklanamayacağını ve yayınlanamayacağı gerekçesiyle talebi reddetti.

Ömer Şahin'in Radikal'deki haberine göre; Komisyon Başkanı Nimet Baş, MGK’da Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Necmettin Erbakan, Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller ile toplantıya katılan komutan ve bakanların neler konuştuğunu ortaya koyacak tutanağı resmen istedi. 28 Şubat’ın yazılı ve sözlü kayıtlarının TBMM ’ne gönderilmesini isteyen Baş’a MGK Genel Sekreterliği’nden olumsuz cevap geldi. MGK Genel Sekreterliği, 28 Şubat tutanaklarına ‘devlet sırrı’ muamelesi yaptı ve yasa gereği Meclis’e gönderemeyeceğini bildirdi.

28 Şubat tutanağının Meclis’e göndirilmeme gerekçesi 2945 Sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu’na dayandırıldı. Sözkonusu kanunun ‘Görüşme tutanakları’ başlıklı 10’ncu maddesi şöyle:

“Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevlileri tarafından usulüne uygun şekilde tutanakla tespit edilir. Kararların asılları ve görüşme tutanakları Genel Sekreterlikte saklanır. Tutanaklar ve görüşmeler açıklanamaz ve yayınlanamaz. Kararlar Milli Güvenlik Kurulu ’nun vereceği karara göre açıklanabilir veya yayınlanabilir.”



Bu ilk değil



TBMM, daha önce de bazı devlet kurumlarından istediği bilgilere ‘devlet ve ticari sır’ engeline takılarak ulaşamamıştı.



Mahkeme isterse



Meclis’te kurulan araştırma komisyonlarına bu bilgiler gönderilmeyebiliyor ancak Mahkemelerin istemesi durumunda herhangi bir gerekçeye sığınmadan verilmek zorunda. Meclis’e ‘hayır’ diyen MGK Genel Sekreterliği’nin talep edilmesi durumunda 28 Şubat tutanaklarını mahkemeye göndereceği söyleniyor.